Atletica sotto shock | si è tolta la vita la campionessa Maura Viceconte

Atletica - Alessia Trost sottotono a Trinec : l’azzurra si ferma a 1.80 insieme a Rossit : Prestazione sottotono di Alessia Trost a Trinec (Repubblica Ceca), l’azzurra tornava in pedana dopo il convincente 1.94 di tre giorni fa a Hustopece ma purtroppo ha faticato a brillare. Il bronzo iridato al coperto non è andata oltre un insoddisfacente 1.80, fallendo poi tre tentativi a quota 1.85: ottavo posto finale per la friulana che, accompagnata dalle note di Thunderstruck degli AC/DC, ha palesato delle difficoltà importanti ed è ...