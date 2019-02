Atletica italiana a lutto | Maura Viceconte si è tolta la vita

Atletica : è morta Maura Viceconte. La primatista italiana dei 10000 metri si sarebbe tolta la vita : Una notizia sconvolgente scuote il mondo dell’ Atletica leggera italiana . Stando a quanto riportano le cronache, infatti, l’ex azzurra, primatista italiana dei 10000 metri , Maura Viceconte sarebbe morta e le cause del decesso porterebbero al suicidio. La 51enne, uno dei riferimenti del nostro movimento negli anni ’90 e 2000, vantava numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali come le vittorie nelle maratone di Venezia, ...

L’ Atletica italiana ha una nuova casa a Roma : inaugurata la pista dello Stadio Paolo Rosi : Atletica: inaugurata a Roma la pista dello Stadio Paolo Rosi C’è una nuova casa per L’atletica di Roma , una struttura rinnovata a disposizione di tanti atleti di livello. È stata inaugurata stamattina la nuova pista dello Stadio Paolo Rosi , lo storico impianto Roma no dell’Acqua Acetosa, oggetto di restyling negli ultimi mesi del 2018 e tornato alla piena operatività da alcune settimane. Il presidente della FIDAL Alfio Giomi ha tagliato il ...

Nasce Smart Atletica - l’associazione culturale per la crescita dell’Atletica italiana : A Milano, presso i locali dell’ex fornace sul Naviglio Pavese, è stata ufficialmente presentata Smart Atletica, associazione culturale “nata con lo scopo di contribuire alla crescita dell’Atletica italiana secondo una concezione moderna, innovativa per rispondere a bisogni ed esigenze di un’utenza che sono cambiati e cambieranno ancora nei prossimi anni”. L’ente, presieduto da Massimo Magnani (ex DT della Nazionale ...