Atletica | Ayomide Folorunso firma il record italiano sui 300 metri | 37 38 a Metz | battuta

oasport

(Di domenica 10 febbraio 2019)hato il nuovosui 300, la 22enne ha corso un eccellente 37.38 al meeting dibattendo il 37.8 di Daniela Ferrian datato addirittura 17 gennaio 1987. L’atleta delle Fiamme Oro ha conquistato il secondo posto alle spalle della svizzera Lea Sprunger (36.72) su questa distanza spuria al coperto, ottenendo un risultato che fa sicuramente morale per l’azzurra che settimana scorsa aveva corso 52.57 sui 400(terza italiana all-time).Queste le dichiarazioni che la finalista olimpica in staffetta ha rilasciato alla Fidal: “Era una bella opportunità per provare qualcosa di più veloce e avere qualche freccia in più a disposizione in ottica Europei. Tutto sommato è andata abbastanza bene, su una distanza che non correvo in gara dal 2015, quando ho corso in 37.55 outdoor a Rieti. Ogni gara arricchisce il curriculum e mi sta dando ...