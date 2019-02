Atletica – Ayomide Folorunso da primato nei 300 indoor a Metz!

sportfair

(Di domenica 10 febbraio 2019) Grande prova pernei 300a Metz: l’atleta azzurra firma la miglior prestazione italiana con il tempo di 37.38 Ancora una gara da protagonista in questa stagioneper. L’azzurra firma la migliore prestazione italiana dei 300 metri con 37.38 al meeting di Metz, in Francia, superando il 38.8 di Daniela Ferrian (il 17 gennaio 1987 a Torino) su questa insolita distanza. Per la 22enne delle Fiamme Oro, primatista nazionale e finalista olimpica della 4×400, il secondo posto alle spalle della svizzera Lea Sprunger (36.72), campionessa europea dei 400 ostacoli, che l’aveva preceduta nelle altre due uscite del 2019. Nello scorso weekend la, oro continentale under 23 dei 400hs, era scesa a 52.57 sui 400 metri per diventare la terza italiana di sempre con il miglior crono degli ultimi vent’anni per un’azzurra. Sulla pedana ...