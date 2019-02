Atalanta-Spal 2-1 | rimonta Dea Gasp mantiene il ritmo da Champions

VIDEO Atalanta-SPAL 2-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Zapata e Ilicic ribaltano Petagna : L’Atalanta ha sconfitto la SPAL per 2-1 nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. Gli emiliani sono passati in vantaggio all’ottavo minuto con Petagna che ha insaccato di testa il cross di Kurtic, al 57′ ha pareggiato Ilicic sfruttando l’assist di Zapata e proprio l’attaccante ha regalato il successo ai nerazzurri concretizzando il passaggio rasoterra di Hateboer dalla destra al 79′. Di seguito il VIDEO ...

Serie A : Atalanta-Spal 2-1 - Sampdoria-Frosinone 0-1 - LA DIRETTA : In campo Atalanta-Spal 2-1 ZAPATA AL 79' Atalanta-Spal 1-1: al 12' del st, Zapata vede il taglio sul secondo palo di Ilicic, cross radente per lo sloveno e palla in rete. Atalanta-Spal 0-1: all'8' pt, ...

Spal - Petagna : 'Sempre grato a Bergamo e all'Atalanta - ma ora...' : Andrea Petagna, attaccante della Spal , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida dell'Atleti Azzurri contro l'Atalanta: 'Devo ringraziare per sempre questa squadra e questa città, è parte della mia famiglia, qui ho trascorso due anni fantastici. ...

Spal - Kurtic : 'Non è l'Atalanta dell'andata' : Jasmin Kurtic, centrocampista della Spal , ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Atalanta. 'Sappiamo che non è l'Atalanta dell'andata, è una squadra molto forte che sa giocare. Ci siamo preparati e ci mettiamo dentro le nostre qualità, ci dobbiamo ...

Atalanta-Spal - le formazioni ufficiali : Atalanta-Spal, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 23^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per le zone alte e basse della classifica. In particolar modo momento strepitoso per l’Atalanta che punta senza mezzi termini alla qualificazione in Champions League, nel match di oggi di fronte la Spal. E’ una partita da non sottovalutare per l’Atalanta, la squadra di ...

Atalanta-SPAL : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale : Atalanta-SPAL: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale Uno dei match validi per la 23a giornata di Serie A è Atalanta-SPAL, che si disputerà domenica 10 febbraio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Si tratta di una partita che vedrà contrapporsi due squadre con obiettivi finali sensibilmente diversi, ma con un comun denominatore: il gioco. Sia bergamaschi che ferraresi sono infatti tra ...

Atalanta-SPAL : diretta streaming e tv - dove vederla | Serie A : Atalanta-SPAL: diretta streaming e tv, dove vederla | Serie A Domenica 10 Febbraio 2019 alle ore 15:00 si gioca, allo Stadio Atleti Azzurri d’ Italia di Bergamo, il match valido per la 23a giornata di Serie A tra Atalanta e SPAL. Partita importante per i padroni di casa, che devono vincere per provare a guadagnare la zona Champions League o, in ogni caso, per non cedere posizioni importanti nel discorso Europa. Match importante anche ...

Pagelle Atalanta-Spal - highlights e tabellino del match : Pagelle ATALANTA SPAL – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 15.00 allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo scendono in campo i neroazzurri di Gian Piero Gasperini […] L'articolo Pagelle Atalanta-Spal, highlights e tabellino del match ...

Atalanta-Spal - Petagna torna a Bergamo : il Papu Gomez lo accoglie a modo suo. VIDEO : Il Papu Gomez e Andrea Petagna : amici per sempre, nemici mai. E domenica si ritroveranno per la prima volta contro da avversari in Atalanta-Spal: l'argentino è rimasto a Bergamo, il solito numero 10 ...

Atalanta - Gasperini : “Contro la Spal vogliamo vendicare l’andata” : Atalanta Gasperini – Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto in conferenza stampa prima della gara di domani contro la Spal. L’allenatore della dea ha parlato delle difficoltà che presenterà la partita allo stadio Atleti Azzurri d’Italia: “All’andata la Spal aveva meritato di vincere, è stata forse l’unica partita in cui siamo stati così sotto […] L'articolo Atalanta, Gasperini: ...

Probabili Formazioni Atalanta – Spal - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Atalanta – Spal, Serie A 10/02/2019Atalanta e Spal si sfidano all’Atleti Azzurri: i padroni di casa inseguono il sogno Europa ma avranno di fronte una Spal in salute. Nell’andata, netta vittoria dei ferraresi.BERGAMO – Gasperini recupera Ilicic, e lo schiera con Gomez e Zapata. In porta ci sarà Berisha, mentre in difesa spazio a Mancini con Palomino e Toloi. Gosens e Hateboer sulle fasce, al centro ...