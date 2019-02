Atalanta | Gomez | ' La Spal mi piace | ma ci giochiamo tanto Champions un sogno'

Atalanta-Spal - Petagna torna a Bergamo : il Papu Gomez lo accoglie a modo suo. VIDEO : Il Papu Gomez e Andrea Petagna : amici per sempre, nemici mai. E domenica si ritroveranno per la prima volta contro da avversari in Atalanta-Spal: l'argentino è rimasto a Bergamo, il solito numero 10 ...

Papu Gomez applaude al raccattapalle/ Video Cagliari Atalanta - bomber si complimenta col ragazzino per lo stop : Papu Gomez applaude al raccattapalle: Video, in Cagliari Atalanta il ragazzino a bordo campo effettua uno stop perfetto e il bomber argentino lo applaude.

Atalanta-Juve - il Papu Gomez cerca la rivincita un anno dopo : Alejandro Gomez, 30 anni. Getty Per la rivincita, personale e di squadra. Esattamente un anno dopo. Il 30 gennaio 2018 l'Atalanta sfidava la Juventus per la prima delle due semifinali di Coppa Italia. ...

Atalanta - il Papu Gomez chiama James Rodriguez : “vieni - ti lascio la 10” : Stagione fino al momento entusiasmante in casa Atalanta, il club nerazzurro guarda anche alla zona Champions League e nella giornata di ieri è stata protagonista di una rimonta incredibile contro la Roma. Un grande protagonista è stato l’attaccante Papu Gomez, autore di due assist, il calciatore scatenato anche fuori dal campo. Dopo la partita Duvan Zapata ha festeggiato sui social il pareggio, è arrivato un commento anche di un suo ...

Papu Gomez chiama James Rodriguez all'Atalanta : 'Ti lascio la 10' : ROMA - Alejandro Gomez e l' Atalanta volano sulle ali dell'entusiasmo dopo la clamorosa rimonta sulla Roma . Da 0-3 a 3-3, nel segno del Papu e di Duvan Zapata . Il capitano ha sfornato due assist: ...

Mercato Atalanta : Gomez - rinnovo in stand-by. L'obiettivo è Defrel : Alejandro Darío Gómez, 30 anni, attaccante dell'Atalanta. Getty L'Atalanta piace sul Mercato, soprattutto in difesa, ma per ora è da escludere la partenza di qualche big. In caso di offerte ...

Atalanta - Reja : "Gomez chiuda la carriera a Bergamo. E su Rigoni..." : "Papu, dai retta a chi ti vuole bene: chiudi la carriera a Bergamo. E poi, cara Dea, punto su di te: progetto bellissimo, in 3-4 anni sarai dai Champions". Parola di Edoardo Reja, tecnico nerazzurro ...

Atalanta - Gomez è incedibile. Dubbi su Pasalic e Castagne : Alejandro Gómez, trequartista dell'Atalanta. GETTY Vacanze finite per Gomez e compagni, che domani si ritroveranno a Zingonia per la ripresa in vista del primo impegno ufficiale del 2018, Coppa Italia,...

Calciomercato Atalanta - gli arabi vogliono il Papu Gomez : i dettagli dell’offerta : CESSIONE Papu Gomez – I giocatori dell’Atalanta, rivelazione della prima parte del campionato, fanno gola a molte società e non solo italiane. Gianluca Mancini è il desiderio di mercato di Roma e Inter. Il difensore è molto richiesto anche da squadre inglesi e tedesche per le sue doti realizzative. L’allenatore Gasperini non vuole privarsene e […] L'articolo Calciomercato Atalanta, gli arabi vogliono il Papu Gomez: i ...

Gomez e l'Atalanta tentati dall'Al Hilal - : Il Papu Gomez è una vera e propria bandiera dell'Atalanta e già in estate è stato corteggiato da diversi club, italiani e non solo, ma ha deciso di rimanere in nerazzurro. A tentare il capitano dei ...

Atalanta - il "Papu" Gomez palleggia in spiaggia con la moglie : Il "Papu" Gomez non ha smesso di allenarsi nemmeno in vacanza e come compagno ha trovato... la moglie Lisa. Con lei si è messo a palleggiare in spiaggia alla Maldive. "Meglio di tanti", ha commentato ...

Calciomercato Atalanta - giallo Papu Gomez : se parte è pronta l’alternativa : Calciomercato Atalanta, il Papu Gomez fa tremare i tifosi, il possibile addio sarà però lenito da un innesto di spessore in attacco Calciomercato Atalanta, la questione Papu Gomez si sta tingendo di giallo. Il calciatore argentino potrebbe lasciare il club orobico nella sessione di Calciomercato invernale, allettato dalle offerte che arrivano dagli Emirati Arabi, economicamente ricchissime. La questione è sotto analisi e non è escluso ...

Calciomercato Atalanta - il Papu Gomez medita l'addio : per lui offerte da Cina ed Emirati Arabi : Una stagione iniziata malissimo, poi la reazione. Dopo la mancata qualificazione all'Europa League e dopo aver toccato la zona retrocessione nei primi due mesi di Serie A, adesso l'Atalanta sorride. ...

Calciomercato Atalanta - assalto al Pupu Gomez dell’Independiente : Dopo un inizio di stagione non entusiasmante il Papu Gomez si è riscattato alla grande, le ultime prestazioni con la maglia dell’Atalanta sono state eccezionali. Il calciatore è finito nel mirino dell’Independiente come conferma il presidente del Rojo, Hugo Moyano, che ai microfoni di ‘Mañana Sylvestre’, programma di Radio 10 si è sbilanciato: “c’è stata una conversazione con lui, però non c’è ...