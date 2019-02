Arrivano altre 230 emoji | ecco i nuovi simboli

Scontri tra ultrà : Arrivano altre decisioni - sono 18 i daspo : La violenza nel calcio italiano è un problema storico, che è tutti i governi che si sono susseguiti non sono mai riusciti a debellare del tutto. In questi giorni si parla approfonditamente delle violenze avvenute prima di Inter Napoli con il tifoso Belardinelli che durante gli Scontri è stato investito e ucciso. Le indagini sono in corso e al momento risultano essere 23 gli indagati per la guerriglia prima del match di Serie A. Il numero degli ...

Auto elettriche : Arrivano gli incentivi per le auto ecologiche e una tassa per tutte le altre : La nuova Legge di bilancio ha approvato incentivi fino a 6.000 euro per le auto nuove a basso impatto ambientale mentre per tutte le altre si pagherà un sovraprezzo Nella nuova legge di bilancio è stato approvato un emendamento che prevede a partire dal primo gennaio 2019 un bonus economico per le vetture nuove a basse emissioni: si parte da 1.500 euro per l’acquisto di un’auto a gas, passando per i 3.000 euro per un’auto ibrida e si ...