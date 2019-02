Anche sulla difesa del copyright l' Europa non ha una politica comune

Cecchinato si ferma subito Anche sulla terra rossa : a Cordoba passa Munar : Già perché l'attuale n°19 del mondo, dopo il buonissimo avvio all'ATP di Doha, proprio nei primi giorni del 2019, si è di fatto bloccato alla semifinale con Berdych . fermato al primo turno ad ...

Salvini : «Bizzarro che Parigi veda l’analisi sulla Tav e io no». Di Maio : «Non l’ho letta neAnche io» : Nessuno dei vicepremier ha ricevuto la relazione costi-benefici sull’Alta velocità inviata dal Mit alla Francia, ma la procedura prevede esattamente questo. E sul caso Diciotti il leader leghista avverte: «Querelo chi parla di scambio col M5S sul voto in giunta»

Venezuela - Anche Salvini sulla linea di Mattarella. E Maduro dice che non accetta nuove presidenziali : Il vicepremier leghista prova a rompere l'impasse nel governo: 'Apprezzo l'equilibrio del presidente del Consiglio Conte, ma Maduro è un delinquente, un fuorilegge, subito elezioni'. Il leader ...

Dopo l'orca - Anche un delfino sta nuotando da giorni con il suo cucciolo morto sulla schiena : Hanno fatto il giro del mondo le immagini dell'orca che ha portato sul dorso il suo cucciolo morto per 17 giorni, percorrendo insieme a lui 1600 chilometri nelle acque dell'oceano Pacifico . Ora un'altra creatura è stata ...

Domenica In - il sospetto su Mara Venier : 'Ammettilo - l'ha detto Anche la Vanoni ieri sera'. Ombre sulla Rai : La polemica su Domenica In , in diretta o registrata, non è nuova ed ha riguardato anche la prima puntata del salotto di Raiuno dopo Capodanno. Questa volta i telespettatori di Mara Venier consigliano ...

I gialloverdi si dividono Anche sulla caccia : Alberto GiannoniMilano Lite anche sulla caccia. Non bastavano l'economia, la Tav, la giustizia e chissà cos'altro. I due partiti di maggioranza si dividono anche sulle doppiette. E i leghisti lombardi devono subire un doppio affronto: l'imposizione grillina su un loro territorio di "caccia" privilegiato, infatti, è anche un'interferenza "romana" che mortifica la battaglia per l'autonomia. L'ennesima interferenza.Il governo ha impugnato, davanti ...

Bufera di neve - caos in Toscana : traffico in tilt sulla Siena-Grosseto - nevica Anche sull’A1. Fiocchi a Firenze [FOTO LIVE] : 1/54 ...

Open Fiber - l'AD alla Camera : "Co-investimento con tutti gli operatori sulla rete - Anche con Tim" : Open Fiber, ovvero la fibra ottica ultra veloce, banda ultra larga, BUL,, è disponibile a forme di coinvestimento con tutti gli operatori sulla rete, anche con Tim. Lo ha detto l'AD della società, ...

Osaka : 'Per vincere Anche sulla terra e sull'erba devo cambiare mentalità' : ' Ovviamente il mio obiettivo, quando ero piccola, era quello di diventare uno delle migliori giocatrici del mondo, ma solo perché mi piace il tennis. La fama non è qualcosa che mi attiri '. ' Sento ...

Perturbazione in arrivo sulla penisola - piogge e neve Anche in pianura : Roma - In settimana altri fronti perturbati raggiungeranno il Nord Italia, responsabili di precipitazioni nevose anche a quote basse. Quello più intenso transiterà tra giovedì e venerdì, quando in montagna sono attesi accumuli importanti di neve fresca ma anche sulla Val Padana occidentale i fiocchi cadranno localmente generosi. MERCOLEDI'. La prima Perturbazione della serie giungerà dalle prime ore di ...

Sea Watch - Anche il Pd farà la staffetta sulla nave : “Ci saremo finché non sbarcheranno tutti” : Dopo Nicola Fratoianni (Si), Stefania Prestigiacomo (Fi) e Riccardo Magi (+Europa), anche il Pd ha annunciato che parteciperà alla staffetta democratica: "saremo a bordo finché ai 47 migranti, a partire dai minorenni, non sarà permesso di sbarcare in Italia". Maurizio Martina è in viaggio verso Siracusa, dove la nave Sea Watch 3 attende il permesso per l'attracco.Continua a leggere

