Amministrative | Laura Stradaroli | lista civica ' Un sogno per Meldola' | presenta progetto

sestopotere

: #fanosicuradise Domani al Ristorante 'The Deck' di Fano alle ore 10,00, il Movimento 5 Stelle Fano presenterà il su… - FalcioniChiara : #fanosicuradise Domani al Ristorante 'The Deck' di Fano alle ore 10,00, il Movimento 5 Stelle Fano presenterà il su… - Maraisandor2 : RT @maluni54: @PieraBelfanti @laura_ceruti @Maraisandor2 @matteorenzi L’opzione accordo con il M5S non esiste. Stiamo uniti per vincere le… - maluni54 : @PieraBelfanti @laura_ceruti @Maraisandor2 @matteorenzi L’opzione accordo con il M5S non esiste. Stiamo uniti per v… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) ... materna, elementari e medie; una sala prove musicali per giovani talenti che ancora oggi non hanno la possibilità di spazi idonei; una struttura polivalente per spettacoli a grande respiro, ...