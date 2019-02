Altri sport; Rugby: al Sei Nazioni Italia di nuovo sconfitta

lanotiziasportiva

(Di domenica 10 febbraio 2019) A guardare i numeri c’é poco da stare allegri: contro il Galles è arrivata la diciannovesimaconsecutiva nel Seiper gli Azzurri.Che dire? A guardare i numeri c’é poco da stare allegri: diciannovesimaconsecutiva nel Seiper gli Azzurri e sei anni senza vittorie all’Olimpico di Roma.Il Galles visto ieri nella capitale non era certo una squadra formata da prime scelte: ben dieci i giovani schierati in campo dall’inizio per i Dragoni, eppure tanto basta per avere la meglio sull’che, ancora una volta, si mostra piena di pecche e priva di individualitá tecniche che consentirebbero il salto di qualitá. Troppi errori individuali per gli uomini di O’Shea, e a questi livelli (contro soprattutto una squadra che occupa il terzo posto nel ranking mondiale), gli errori si pagano tutti. Come accade puntualmente ...