Abruzzo | per le elezioni alle 19 affluenza del 43%

Elezioni Abruzzo - affluenza in calo alle 19. I dati città per città : L'Aquila, 10 febbraio 2019 - E' un test importante quello delle Elezioni regionali 2019 in Abruzzo . E non solo per sapere chi sarà il nuovo governatore e come sarà composto il prossimo consiglio ...

Voto in Abruzzo - affluenza in calo. Polemica per i tweet di Salvini : In corsa per la poltrona di governatore, dopo le dimissioni di Luciano D'Alfonso , Pd, eletto in Senato, ci sono Marco Marsilio sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Azione Politica

Elezioni : Abruzzo al voto per le regionali - ore 12 affluenza 13 - 4% : Si voterà fino alle ore 23 in Abruzzo, dove da questa mattina sono aperte le urne per il rinnovo del consiglio regionale e per l'Elezioni del nuovo presidente della regione. Su 1.211.204 aventi ...

Abruzzo al voto - Salvini rompe il silenzio elettorale. Affluenza in calo al 13 - 4 per cento : ... in testa alla coalizione di centrodestra composta, oltre che dal suo partito, Lega, Forza Italia, Udc-Dc-Idea e Azione Politica; l'ex vicepresidente del Csm e sottosegretario all'Economia Giovanni ...

Abruzzo - il tweet di Matteo Salvini a urne aperte fa impazzire il Pd : Nicola Zingaretti lo insulta : Oggi l'Abruzzo vota per le regionali, test importante per il centrodestra, M5s e anche il Pd. E nel mirino, nel giorno del voto, ci finisce Matteo Salvini. Tutta colpa di un tweet che ha fatto impazzire compagni e opposizioni. Il punto è che il ministro dell'Interno ha cinguettato: "Io ce l'ho messa

Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali in Abruzzo era del 13 - 42 per cento : Alle 12 l’affluenza per le elezioni regionali in Abruzzo era del 13,42 per cento, più bassa di quella delle precedenti elezioni, quando era stata del 15,92 per cento. I seggi rimarranno aperti fino Alle 23. I dati sull’affluenza arrivano da

Abruzzo : Salvini - 'chi non vota ha già perso - #oggivotolega' : Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Chi non va a votare ha già perso, libertà è partecipazione! #elezioniAbruzzo #Abruzzo #oggivotoLega". Lo scrive su twitter Matteo Salvini.

Elezioni Abruzzo - tweet di Salvini per chiedere di votare Lega : “Violato il silenzio elettorale” : Questa mattina, mentre in Abruzzo dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali, il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini ha invitato, tramite i social, i cittadini a recarsi alle urne per votare Lega. Numerose le repliche ai suoi tweet: "Hai mai sentito parlare di silenzio elettorale?".Continua a leggere

L'Abruzzo al Voto per rinnovo Consiglio Regionale - urne aperte dalla 7.00 alle 23 - 00 : L'Aquila - urne aperte alle 7, e fino a stasera alle 23, in Abruzzo, per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio Regionale. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. A contendersi la poltrona di governatore: Sara Marcozzi, avvocato 41enne di Chieti, consigliere Regionale uscente, alla guida del M5s; Marco Marsilio, senatore, nato a Roma e di origini abruzzesi, di Fratelli d'Italia, 52 anni il 17 ...