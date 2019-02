Elezioni in Abruzzo - centrodestra avanti Marsilio al 48 - 9% Spoglio in diretta : i dati : Secondo la prima proiezione Swg per La7, basata sul 7% dei voti, il centrosinistra è al 28,7%, crollo M5S al 21,2%. Si votava fino alle 23 per le regionali in Abruzzo. Affluenza al 43%, in calo rispetto al 2014

Abruzzo - il centrodestra vede la vittoria |Centrosinistra staccato di oltre 15 punti|Crollo M5s : in un anno perso quasi il 20% : Secondo la prima proiezione Swg per La7, le elezioni per eleggere il nuovo governatore dell'Abruzzo premiano il candidato del centrodestra Marco Marsilio che sfonda quota 48,9%. Centrosinistra intorno al 28,7% con Giovanni Legnini, M5s fermo al 21,2% con Sara Marcozzi. Il Movimento un anno fa aveva sfiorato il 40%

Elezioni regionali in Abruzzo - spoglio in corso<br>Instant poll : centrodestra in vantaggio : Aggiornamento ore 23.30 - In attesa dei risultati definitivi sull'affluenza, gli instant poll del TGLa7 danno in vantaggio il candidato del centrodestra Marco Marsilio in vantaggio tra il 41% e il 45%, mentre il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini si piazzerebbe subito dopo, con un risultato tra il 30% e il 34%. Subito dopo, tra il 22% e il 26%, ci sarebbe invece la candidata del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi.Affluenza al 43% ...

Regionali Abruzzo : Centrodestra avanti - tracolla M5S. Instant Poll per la Rai : Marsilio 41-45% - debacle M5S : si ferma tra il 22 e il 26% : Marco Marsilio, candidato del Centrodestra unito alla presidenza della Regione Abruzzo, in testa con il 41-45%, il candidato del centrosinistra Giovanni Legnini al 30-34% e la candidata M5s Sara Marcozzi al 22-26%. Sono le percentuali in base alle intenzioni di voto diffuse da La7 e realizzate dal Consorzio Opinio Italia per Rai durante la maratona per le elezioni Regionali in Abruzzo.

