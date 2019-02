Abruzzo | avanti il Centrodestra Elezioni | le ' estimation' di Affari

Prime previsioni elettorali in Abruzzo : centrodestra davanti - M5S insegue - tracollo del PD : Domenica 10 febbraio si voterà per le elezioni regionali in Abruzzo. È solo il primo degli appuntamenti elettorali che si terranno anche in altre parti d'Italia, fino alle elezioni europee di maggio 2019. I candidati che si contendono la corsa per la presidenza della regione Abruzzo sono in tutto quattro, i seguenti: Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle; Marco Marsilio sostenuto da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia; Giovanni Legnini ...