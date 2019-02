A Sanremo il popolo che paga è stato estromesso

Per Di Maio anche Sanremo oramai conferma la distanza 'abissale' tra popolo e élite : Che oggi a Mezz'ora in più ha risposto alla domanda se fosse Scandalizzato dalla vittoria di Mahmoud a Sanremo : 'Per niente proprio, mi scandalizza che la politica sia entrata pure a Sanremo '.

Per Di Maio anche Sanremo oramai conferma la distanza "abissale" tra popolo e élite : Neanche a Luigi Di Maio, come all'altro vicepremier, Matteo Salvini, piace la canzone che ha vinto l'ultima edizione di Sanremo, ma il capo politico M5s esplicita la sua lettura politica della kermesse, concentrando l'attenzione sul meccanismo di voto, e quindi sul risultato, come metafora, in sostanza, di una contrapposizione tra elite e quello che una volta veniva definito 'Paese reale'. "La canzone che più mi piace di Sanremo e' questa - ...