ilfogliettone

: A Mantova arriva Georges Braque, l'iniziatore del cubismo - - ilfogliettone : A Mantova arriva Georges Braque, l'iniziatore del cubismo - - rosannacappelli : RT @MantovaGuide: A marzo arriva Georges Braque al Palazzo della Ragione di Mantova - Fri_Barbara : RT @MantovaGuide: A marzo arriva Georges Braque al Palazzo della Ragione di Mantova -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Dopo Chagallla mostra su, l'iniziatore delassieme a Picasso. La mostra 'vis-a'-vis' , curata da Michele Dantini, professore di storia contemporanea all'universita' per stranieri di Perugia, si terra' a Palazzo della Ragione dal 22 marzo al 14 luglio. "Sara' una mostra pensata percosi' come e' stata quella su Chagall" ha detto in conferenza stampa il sindaco Mattia Palazzi nel presentare l'iniziativa.Il progetto espositivo presenta 150 opere e privilegia il periodo tra le due guerre e il secondo dopoguerra e sara' dedicata al rapporto tra arti figurative, letteratura, musica e poesia e al particolare interesse che nell'arte diassumono le arti applicate. In esposizione ci saranno opere grafiche, ceramiche, libri d'artisti, olii e gouaches. "Contiamo di ripetere il successo ottenuto con Chagall - ha detto il sindaco -. ...