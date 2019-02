69° Festival di Sanremo | le giurie avrebbero ribaltato il televoto

Blastingnews

(Di domenica 10 febbraio 2019) La vittoria di Mahmood aldi2019, con il brano “Soldi”, non è passata inosservata agli utenti dei social network, che hanno polemizzato per il verdetto. Molti vedono nella vittoria del cantante italo-egiziano una provocazione verso la politica dei porti chiusi, attuata dal Governo del primo ministro Giuseppe Conte.La classifica della sessantanovesima edizione delè stata determinata dalla somma dei voti provenienti per il 50% dal, 30% dalla sala stampa e il 20% dalla giuria d’onore, tenendo in considerazione anche i voti delle serate precedenti....