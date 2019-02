Zaniolo-Juventus | spuntano due indizi | Paratici prepara il colpo dell’estate

Mercato Juventus - Paratici studia il post-Dybala : da James a Zaniolo : Mercato Juventus – Futuro ‘alla Del Piero’ o lontano dalla Juventus: è questo il maxi-bivio verso cui si sta avviando ad ampie falcate Paulo Dybala, al centro delle discussioni in queste settimane per la meno prolificità in termini di gol e, soprattutto, il caso della panchina abbandonata in anticipo durante la gara col Parma. Il tecnico Massimiliano Allegri lo ha […] More

Calciomercato Juventus - da Zaniolo a Marcelo : Paratici pensa a una rivoluzione (RUMORS) : Nonostante sia ancora febbraio, la Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra super competitiva per il 2019/2020 e hanno messo nel mirino alcuni giocatori di grandissimo talento. Il primo di questi è Nicolò Zaniolo, fortissimo centrocampista della Roma di soli vent'anni. Di Francesco lo ha fatto esordire in Champions League contro il Real ...

Zaniolo-Juventus - Paratici anticipa la Roma : offerta shock - i dettagli! : ZANIOLO JUVENTUS- Fabio Paratici si prepara a mettere le mani su Nicolò Zaniolo, astro nascente del calcio italiano e nuovo punto di forza della Roma di Di Francesco. Secondo quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, il centrocampista sarebbe un chiaro obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Paratici sarebbe pronto ad anticipare la […] More

Rinnovo Zaniolo - la Roma attende! Juventus alla finestra : Nicolò Zaniolo sta mantenendo le aspettative sul suo conto tanto che la Roma non ne può fare a meno.Quando giochi bene e fai la differenza è inevitabile finire sotto i riflettori. Questo è quanto sta accadendo anche a Nicolò Zaniolo che da quando ha iniziato a giocare con continuità ha dimostrato tutte le sue qualità. Vista l’età è facile dedurre che i margini di crescita sono ancora elevati. Motivo questo per il quale la Roma vorrebbe ...

Zaniolo-Juventus - problemi tra la Roma e il calciatore : Paratici ne approfitta : Zaniolo-Juventus – Nicolò Zaniolo sta trattando il rinnovo di contratto con la Roma. Ma sembra qualcosa sia andato storto e la Juve di Paratici è pronta ad approfittarne. Leggi anche: Tonali-Juventus, finalmente ci siamo: trattativa avviata, ecco i dettagli Zaniolo-Juventus, parte l’assalto Come scrive il Corriere della Sera, c’è distanza tra le parti: la società giallorossa offre 1,2 […] More

Zaniolo-Juventus - Paratici fa sul serio : folle offerta bianconera : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri fanno sul serio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato Fabio Paratici, il quale si prepara a piombare sul giocatore in maniera totale ed imminente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il diretto sportivo bianconero potrebbe decidere di presentare una maxi offerta alla Roma per aggiudicarsi […] More

Zaniolo-Juventus - Paratici studia il colpo ad effetto : cifre e retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Non solo un ipotetico foglietto del fantacalcio. Quelli di Paratici potrebbe rappresentare veramente la lista della spesa della squadra bianconera. Come noto nell’elenco figura la presenza di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, il quale continua ad incantare tutti con la sua eccelsa classe e qualità. Il giocatore avrebbe stregato Paratici, il quale sarebbe […] L'articolo Zaniolo-Juventus, Paratici studia il colpo ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Zaniolo per una squadra stellare (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato, dal momento che Andrea Agnelli e Fabio Paratici hanno intenzione di costruire una squadra sempre più forte nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Il reparto che con ogni probabilità sarà rinforzato è il centrocampo. La Juventus segue da tempo Paul Pogba, ma ora sembra sempre più difficile che il centrocampista francese lasci il Manchester United. Dopo l'esonero di Mourinho, infatti, Pogba ...

Paratici dimentica foglio al ristorante con nomi di calciatori/ Calciomercato Juventus : Savic - Zaniolo e... : Fabio Paratici, secondo Il Tempo, avrebbe dimenticato un foglio al ristorante pieno di nomi di calciatori interessanti che sta facendo molto discutere.