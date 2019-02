Xbox One S è rimasta indietro | ma sta anche definendo il futuro - articolo

Come scaricare il Free to Play Apex Legends su PC - PS4 e Xbox One : Da qualche giorno è disponibile il Free to Play Apex Legends su PC, Xbox One e PS4. Cosa si intende per Free to Play, dove si scarica Apex Legends? Presto detto! Per Free to Play si intende un gioco GRATIS la cui monetizzazione deriva dalle microtransazioni. In altre parole potete scaricare e giocare GRATIS Apex Legends ma sono previsti acquisti in gioco con denaro reale, i quali naturalmente sono opzionali. Con denaro reale ...

Sega non ha piani per portare la serie di Yakuza su Xbox One : Yakuza è stata un'esclusiva PlayStation, ma negli ultimi anni la serie è arrivata su più piattaforme. I giochi originali sono stati pubblicati su Wii U in Giappone e Yakuza 0 e Yakuza Kiwami sono stati lanciati su PC. Ma per quanto riguarda Xbox One?Stando a quanto riportato da Gamingbolt, se si crede all'account Twitter di Sega Europe, non ci sono piani per portare la famosa serie su Xbox One. Rispondendo alla domanda di un fan Sega ha ...

L'originale Crackdown è disponibile gratuitamente per Xbox One : Per celebrare l'imminente uscita di Crackdown 3, Microsoft ha reso disponibile gratuitamente il il capitolo originale della serie.Come riporta VG247.com, gli utenti Xbox One possono ora fare loro una copia gratuita di Crackdown senza vincoli.Il regalo celebra l'uscita di Crackdown 3 in programma per la prossima settimana, venerdì 15 febbraio.Read more…

La nuova demo di Devil May Cry 5 è disponibile su PS4 e Xbox One : come scaricarla : Una seconda demo di Devil May Cry 5 è finalmente disponibile per il download. Dopo aver sedotto milioni di videogiocatori con il remake di Resident Evil 2, la giapponese Capcom è dunque pronta a dare loro in pasto il suo ultimo gioiellino poligonale in salsa action. E lo farà per l'appunto prima del tempo, con una versione di prova destinata a PlayStation 4, Xbox One e PC. Naturalmente scaricabile in via del tutto gratuita dagli store ...

Disponibile la seconda demo di Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One : L'uscita di Devil May Cry 5 è sicuramente una delle più attese in questo inizio 2019 e i giocatori hanno ora l'opportunità di provare il gioco su console per la seconda volta.Infatti, sugli store di PlayStation e Xbox è comparsa una nuova demo. Su PS4 avrete bisogno di 8,82GB, mentre su Xbox One di 8,31GB.I contenuti dovrebbero essere molto simili alla demo pubblicata a dicembre su Xbox One, con Nero alle prese con i demoni a Red Grave City. ...

Devil May Cry 5 : Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 tradotti in italiano : Dopo gli Obiettivi Xbox One di Crackdown 3, vogliamo condividere con voi gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 di Devil May Cry 5 in Anteprima e tradotti da noi in italiano. Devil May Cry 5: Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 Sblocca tutti i Trofei o gli Obiettivi Completa il gioco a difficoltà Umano Completa il gioco a difficoltà Cacciatore di demoni Completa il gioco a difficoltà Figlio di Sparda Completa il gioco a ...

Resident Evil 2 : il miglior modo per giocare il remake è su PS4 Pro e Xbox One X - analisi comparativa : Resident Evil 2 è un autentico classico survival horror, tra i migliori remake mai prodotti, ricostruito grazie allo splendido motore grafico di Capcom, RE Engine. Rispetto agli originali per PlayStation e N64, c'è un avanzamento tecnologico strepitoso che mostra nitidamente i 20 anni di distanza tra le due versioni. Abbiamo cut-scene in tempo reale, illuminazione volumetrica e telecamera dinamica da shooter in terza persona, posta dietro le ...

Crackdown 3 : Gli Obiettivi Xbox One tradotti in italiano : Come sempre quest’oggi vogliamo proporvi in Anteprima la lista ufficiale degli Obiettivi Xbox One di Crackdown 3 da noi tradotta, buona lettura se siete appassionati di Achievements! Crackdown 3: Tutti gli Obiettivi Xbox One Porta qualsiasi abilità al livello 3 Porta qualsiasi abilità al livello 4 Porta qualsiasi abilità al livello 5 Porta tutte le abilità al livello 5 Usa l’abilità Deadeye ...

Dead or Alive 6 garantirà i 1080p su PS4 Pro e 4K su Xbox One X : Recentemente Team Ninja ha annunciato le specifiche delle versioni Xbox One X e PS4 Pro di Dead or Alive 6. Su PS4 Pro avremo risoluzioni in 1080p mentre Xbox One X potrà raggiungere il 4K.Come riporta Gamingbolt, ecco quanto dichiarato dallo studio:"PlayStation 4 Pro garantirà risoluzioni di 1080p e nel complesso la qualità grafica sarà superiore alla PS4 base. Dall'altra parte Xbox One X raggiungerà i 4K, godrete di un'ottima grafica ma non ...

Project xCloud : tutti i giochi Xbox potranno essere eseguiti su smartphone : Project xCloud è stato presentato ufficialmente da Microsoft durante il mese di ottobre del 2018 confermando le varie indiscrezioni che si erano susseguite nei mesi precedenti ma, sfortunatamente, non sono stati rivelati molti dettagli in merito. Quest’oggi, grazie ad una descrizione inedita pubblicata sul sito Web del Game Developers Conference (GDC), il più grande evento dedicato agli sviluppatori e ai professionisti del gaming in ...

Annunciato LEGO Marvel Collection per PS4 e Xbox One : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group e Marvel Entertainment oggi hanno Annunciato LEGO Marvel Collection, che contiene i videogiochi campioni di vendite LEGO Marvel Super Heroes, LEGO Marvel Super Heroes 2 e LEGO Marvel's Avengers in un unico pacchetto. La collezione di tre giochi sarà disponibile dal 12 marzo 2019 per il sistema digitale di intrattenimento PlayStation 4 e Xbox One. Questa colossale avventura Marvel ...

PS4 Pro si comporta meglio di Xbox One X con alcuni giochi del momento - com'è possibile? : com'è possibile che alcuni tra gli ultimi titoli usciti o in arrivo sul mercato girino con prestazioni migliori su PlayStation 4 Pro rispetto a quella che attualmente si presente come la console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X?Come riporta Neogaf, stando alle analisi di Digital Foundry, questa è la situazione che traspare ed è lo stesso John Linneman a definirla quanto meno inusuale.Linneman sottolinea come questa peculiare situazione ...

Anthem è più fluido su PS4 Pro che su Xbox One X? : Per quanto possa sembrare strano, stando a quanto evidenziato da Digital Foundry, la versione per PlayStation 4 Pro di Anthem sarebbe più fluida rispetto a quella per l'attuale console più potente sul mercato, ovvero Xbox One X naturalmente.Ebbene, come possiamo vedere su Resetera, la Beta Pubblica del gioco è stata lanciata, per cui non è potuta certamente sfuggire all'occhio indagatore di DF. Ebbene, quanto evidenziato, è un frame rate ...