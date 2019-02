Vincitore Premio sala stampa Lucio Dalla Chi ha vinto? | Festival Sanremo 2019

Vincitore Duetti Sanremo 2019/ Motta e Nada trionfano : 'grazie per questo premio'. Ma i fischi dell'Ariston... : I Duetti del Festival di Sanremo 2019: chi sarà il Vincitore? trionfano Motta e Nada tra i fischi del pubblico: la reazione del cantante su Instagram.

Il gallerista Pasquale Ribuffo Vincitore del Premio ANGAMC 2019 : Si rinnova e si consolida la partnership tra Arte Fiera e l’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea. Sabato 2

Il comune di Castel di Sangro Vincitore del Premio Humana Eco-Solidarity Award 2018 : L'Aquila - La generosità dei cittadini ha permesso al comune di Castel di Sangro di essere premiato con l’“Humana Eco-Solidarity Award 2018” come primo a livello provinciale. Grazie agli abiti raccolti, Humana ha contribuito a sostenere 10 corsi brevi (di 3 mesi) di formazione tecnica per ragazzi delle comunità residenti in prossimità degli istituti professionali di Humana in Mozambico, Zimbabwe o Malawi. La raccolta abiti di ...

Lotteria Italia 2019 : chi è il Vincitore del primo premio da 5 milioni di euro : Chi è il fortunato possessore del biglietto da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2018 – 2019? Il vincitore del primo premio della Lotteria Italia 2019 ha acquistato il biglietto che gli è valso una fortuna pari a 5 milioni di euro a Sala Consilina (in provincia di Salerno). Ma non è detto che il fortunato sia una persona del luogo, dal momento che il tagliando è stato venduto in un’area di servizio dell’autostrada A3 ...

Gf Vip - finale di lunedì : il premio per il Vincitore sarà di 100 mila euro : Mancano poche ore alla finale del Grande Fratello Vip 3 che verrà trasmessa lunedì 10 dicembre in prima serata su canale 5. In casa sono rimasti sei concorrenti ma in finale ne arriveranno solo cinque ed infatti stando alle anticipazioni sulla puntata di domani sera, nel corso della diretta verrà svelato il nome del quinto finalista tra Benedetta e Stefano Sala. A contendersi quindi la vittoria oltre a Stefano e Benedetta, anche Walter, ...