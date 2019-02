Vincenzo Mollica | Ho perso la vista ma non la serenità Vedo ombre nella nebbia e

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019) I genitori scoprirono che sarebbe diventato cieco quando era piccolo. Lui ascoltò le parole che il medico diceva alla mamma e al papà origliando da dietro la porta. Era solo un bambino, ma non si perse d'animo. "Da quel momento adottai una tecnica: imparare a memoria tutto quello che mi circondava, in modo da ricordarmene quando sarebbero calate le tenebre". Il giornalista Rai in una lunga interal Corriere della Sera ha raccontato della sua malattia, della sua lunga carriera e di come si approccia al mondo.Cerco solo il lato migliore dellene. Non da pirata, con la benda sull'occhio che mi rimane. Da cronista. Evito di avvicinare chi non mi piace.Dalle sue parole si percepiscono ottimismo e tranquillità. Non si abbatte, che racconta di avere anche il Parkinson e non perde un briciolo della sua ironia. A chi gli chiede ...