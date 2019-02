VIDEO Loredana Berté | Festival di Sanremo 2019 | che show della Tigre nella finale

Loredana Bertè duetta con Irene Grandi a Sanremo per Cosa Ti Aspetti Da Me - ed è subito rock (VIDEO) : Quando Loredana Bertè duetta con Irene Grandi al Festival di Sanremo, il palco dell'Ariston si fa borchiato, perché il rock diventa una scure rosa pronta a falciare il pubblico con un brano di forte impatto: Cosa Ti Aspetti Da Me è la messa alla prova di due generazioni a confronto. La prima, veterana della musica italiana dalla voce graffiante, autrice di Luna e La Pelle Dell'Orso, non smette di trasformare le sue corde vocali in un distorsore ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : Loredana Bertè ammalata - la sua esibizione è a rischio – FOTO e VIDEO : Siamo al giro di boa: inizia la semifinale del Festival di Sanremo. Come? Ma con una canzone di Claudio Baglioni, che domande! Quella di stasera è Acqua della Luna. Il dittatore artistico, come di consueto, viene raggiunto sul palco da una scintillante Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Le parole si sprecano sull’armonia di questo Festival (si può dire che palle?) e si compiacciono sul numero di artisti che questa sera salirà sul ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta della quarta serata : Loredana Bertà ammalata - la sua esibizione è a rischio – FOTO e VIDEO : Siamo al giro di boa: inizia la semifinale del Festival di Sanremo. Come? Ma con una canzone di Claudio Baglioni, che domande! Quella di stasera è Acqua della Luna. Il dittatore artistico, come di consueto, viene raggiunto sul palco da una scintillante Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Le parole si sprecano sull’armonia di questo Festival (si può dire che palle?) e si compiacciono sul numero di artisti che questa sera salirà sul palco ...

Festival di Sanremo 2019 - la diretta. Standing ovation dell’Ariston per Loredana Berté - Virginia Raffaele sfoggia un abito rosso fuoco – FOTO e VIDEO : Ghemon convince, ma quando arriva Loredana Bertè sul palco non ce n’è per nessuno. E’ l’unica artista in gara ad aver ricevuto una Standing ovation – più che meritata – da parte del pubblico in sala: ma riuscirà a conquistarsi almeno il podio? Intanto sui social divampa l’ironia: cosa conterrà la borsetta con cui si presenta sul palco? La risposta è semplice: il body pack degli ear monitor. Il Baglioni ...

VIDEO Loredana Berté - Sanremo 2019 : la Tigre calabra fa impazzire l’Ariston - voce senza eguali : Loredana Berté ieri sera è stata grande protagonista al Festival di Sanremo 2019, la celeberrima cantante ha sfoderato tutto il suo immenso talento e ha scaldato il pubblico del Teatro Ariston con una prestazione stellare degna del suo infinito talento che lascia sempre tutti a bocca aperta. La Tigre ha cantato “Costa ti aspetti da me”, brano inedito scritto da Gerardo Pulli e Piero Romitelli, musiche di Gaetano Curreri. Recensioni ...

Loredana Bertè Cosa Ti Aspetti Da Me Sanremo 2019 : testo - audio e VIDEO : Loredana Bertè Cosa TI Aspetti DA ME Sanremo 2019. La cantante è in gara al 69° Festival della Canzone Italiana dal 5 al 9 febbraio. Ecco di seguito audio, testo e autori della canzone. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Loredana Bertè Cosa Ti Aspetti Da Me Sanremo 2019: autori AUTORI: G. Curreri, G. Pulli, P. Romitelli ETICHETTA: Warner Music Italy SCOPRI I TESTI DI TUTTE LE CANZONI IN GARA A #Sanremo2019 Loredana Bertè Cosa Ti Aspetti Da Me ...