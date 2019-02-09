Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 08 | 30

UNO SGUARDO ALLE MANIFESTAZIONI NELLA CAPITALE LA PRIMA QUESTA MATTINA IL CORTEO PARTIRA’ DA PIAZZA REPUBBLICA E ATTRAVERSERA’ TRA LE ALTRE ANCHE VIA GIOVANNI AMENDOLA, PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE, VIA MERULANA E VIA EMANUELE FILIBERTO LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO SARANNO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI DALLE ORE 08.00 ALLE 14 ALTRO CORTEO SI SVOLGERA’ TRA LE ORE 16.00 E LE 19.00 E INTERESSERA’ ANCHE LA VIA LAURENTINA POI LA MANIFESTAZIONE IN PIAZZA GONDAR, DALLE 17.00 ALLE ORE 19.00 DEVIATI I BUS DELE LINEE 38, 80, 83 E 88 INFINE, NEL QUARTIERE DELL’AXA DALLE ORE 17.30 ALLE 19.30, ALTRO CORTEO INEVITALI LE RICADUTE SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 09 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LE USCITE BOCEA E AURELIA, NELL’INCIDENTE SONO RIMASTI COINVOLTI DUE VEICOLI QUESTA MATTINA A Roma E’ PREVISTO DALLE ORE 8 ALLE ORE 14 UN CORTEO CHE DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PASSERA’ PER SAN GIOVANNI CON ARRIVO PER ALLL’ESQUILINO DEVIAZIONI PER LE LINEE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 20 : 30 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE Roma TERAMO E TIBURTINA; SULLA STESSA Roma TERAMO UN VEICOLO IN PANNE STA PROVOCANDO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO, TRA VIA FIORENTINI E VIA TOGLIATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 19 : 45 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA SOSTENUTO LUNGO LA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; RIGUARDO ALLE CONSOLARI CODE IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 19 : 15 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E Roma TERAMO E PIU’ AVANTI TRA PISANA E AURELIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 18 : 45 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA Roma VITERBO E’ STATO RIATTIVATO IL SERVIZIO TRA FLAMINIO E MONTEBELLO, SOSPESO IN PRECEDENZA PER GUASTO TECNICO; SERVIZIO IN PROGRESSIVA RIPRESA ANCHE NELLA TRATTA EXTRAURBANA; E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 18 : 15 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA CODE TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO PRIMA PORTA; RESTANDO SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ANCHE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; CI SPOSTIAMO SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 17 : 45 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DALLE CONSOLARI: IN VIA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO; RESTANDO SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI ANCHE TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO, QUI PER LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 17 : 15 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA TRATTA URBANA DELLA LINEA Roma VITERBO A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO AL MOMENTO E’ SOSPESO TRA FLAMINIO E MONTEBELLO NELLE DUE DIREZIONI; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; FORTI RITARDI NELLA TRATTA EXTRAURBANA, CON POTENZIAMENTO DELLE CORSE COTRAL TRA SAXA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA; POSSIBILI RITARDI E CANCELLazioNI PER I TRENI REGIONALI E A LUNGA PERCORRENZA. REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DELLE FRECCE E I COLLEGAMENTI TRA Roma TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO; TERMINE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità Lazio DEL 08 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: È IN CORSO UNO SCIOPERO NAZIONALE DEL PERSONALE DI TRENITALIA; POSSIBILI RITARDI E CANCELLazioNI PER I TRENI REGIONALI E A LUNGA PERCORRENZA. REGOLARE INVECE IL SERVIZIO DELLE FRECCE E IL COLLEGAMENTO LEONARDO EXPRESS TRA Roma TERMINI E L’AEROPORTO DI FIUMICINO; ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASILINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VALMONTONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA PONTINA, DOVE TROVIAMO CODE TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE DI LATINA. E CI SPOSTIAMO PROPRIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA. PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA IN DIREZIONE Roma TRA LABARO E SAXA RUBRA, SEMPRE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E TIBURTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. ANCORA DISAGI SULLA FLAMINIA, DOVE A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, SI STA IN CODA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN ENTRATA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 08-02-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DELL’8 FEBBRAIO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PIUTTOSTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA INVECE CODE A TRATTI TRA BOCCEA E PISANA, TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI ...