Verissimo | Taylor Mega e i dettagli agghiaccianti | Astinenza da eroina | ecco come

Francesco Chiofalo e Taylor Mega - confessioni a Verissimo : Taylor Mega e Francesco Chiofalo sono i protagonisti della prossima puntata di Verissimo, fra confessioni e commozione. Reduce dall’Isola dei Famosi, Taylor Mega è tornata a parlare del suo passato difficile segnato dalla dipendenza dalle droghe. “Ho passato un periodo molto difficile da ragazza – ha confessato la star di Instagram a Silvia Toffanin -. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il ...

Taylor Mega a Verissimo parla del suo dramma : “E’ devastante” : Verissimo: Taylor Mega torna a parlare della sua tossicodipendenza Taylor Mega è stata la prima eliminata dall’Isola. Difatti la ragazza, probabilmente, è stata penalizzata da tutta la polemica inerente al fatto che abbia pubblicato un video su instagram in cui ha rivelato di voler stare in Honduras solo 3 settimane. Comunque sia l’influencer, prima di essere eliminata, ha fatto una confessione choc. Cosa ha detto? Ha parlato della ...

Taylor Mega a Verissimo : "L'Isola dei Famosi mi è servita tantissimo" : La prima eliminata dell’Isola dei Famosi, Taylor Mega, ospite in esclusiva domani a Verissimo, parla della sua esperienza in Honduras: “Non l’ho vissuta come un reality. Anche se solo per una settimana mi è servita tantissimo. Ad esempio, prima soffrivo di attacchi di panico. Non riuscivo neppure a restare sola due ore in una stanza. All’Isola, invece, sono riuscita a fare i turni del fuoco da sola”.prosegui la letturaTaylor Mega a Verissimo: ...