Ustica | Stato non paga familiari di una vittima | pignoramento per 1 | 5 milioni

(Di sabato 9 febbraio 2019) Carlo Parrinello è una delle 81 vittime della strage aerea di. Quando il 27 giugno 1980 il Dc9 Itavia venne abbattuto da un missile e si inabissò nel mar Tirreno aveva 44 anni e manteneva lui la famiglia. La Corte d’appello civile di Palermo il 7 luglio 2017 ha stabilito che lodovesse risarcire la moglie e le tre figlie con un milione e 908mila euro: di questa somma hanno ricevuto solo poco più di 431mila euro e per questo idi Parrinello hanno notificato un atto dipresso terzi nei confronti dei ministeri dei Trasporti e della Difesa. Il credito oggetto diè di 1.477.107 euro.La sentenza della Corte d’appello (la seconda che si è pronunciata sullo stesso caso per decidere le somme da risarcire) riguarda la decisione in primo grado del giudice Paola Protopisani che affermò che la causa dell’abbattimento fu “un missile o ...