Unione Europea | Armao eletto presidente dell' Intergruppo regionale per l' insularità

Chiara Ferragni - prove sexy in lingerie per San Valentino con Fedez. E diventa marchio dell'Unione Europea : Chiara Ferragni fa le prove per San Valentino e infiamma i suoi fan su Instagram che hanno raggiunto il numero di 16 milioni. Lo fa indossando lingerie rossa fiammante e in posa super sexy. La...

La campagna di comunicazione dell’Unione Europea sui Balcani - con Edin Džeko : Il Servizio europeo per l’azione esterna, l’organo che sostiene l’Alto rappresentante degli affari esteri dell’Unione Europea, ha avviato una campagna di comunicazione “positiva” sui paesi della penisola Balcanica scegliendo sei celebrità di origine Balcanica, come esempio di persone che «hanno

L’Unione Europea ha bloccato la fusione tra Siemens Ag e Alstom - come atteso : L’Unione Europea ha bloccato l’accordo di fusione tra l’azienda tedesca Siemens Ag e la francese Alstom, che avrebbe dovuto creare il più grande gruppo industriale del settore ferroviario europeo. La decisione è arrivata oggi anche se il veto europeo era

Brexit - Coldiretti : 1/3 di frutta e verdura consumata dagli inglesi viene dall’Unione Europea : Circa 1/3 della frutta e verdura consumata dagli inglesi viene dall’Unione Europea dove cresce il rischio dei dazi che potrebbero scattare in caso di mancato accordo sulla Brexit, con un effetto dirompente sui mercati comunitari. E’ l’allarme che arriva dal Fruit Logistica di Berlino la principale fiera internazionale di settore in Europa dove il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini ha incontrato gli operatori italiani, i piu’ presenti ...

L'Unione Europea ha ordinato il ritiro di uno smartwatch tedesco per bambini : 'Forti timori per la privacy'. - : In Germania il Ministero Federale dell'Economia e dell'Energia , Bundesnetzagentur, non permette l'uso di questi dispositivi da parte dei bambini. Non è la prima volta che si pone il problema privacy ...

Bomba Unione Europea sulla Tav "L'Italia rischia di restituire i fondi" : "Non possiamo escludere, se ci sono ritardi prolungati, di dover chiedere all'Italia i contributi già versati" per la Tav, oltre al "rischio che, se i fondi non sono impiegati, possano essere allocati ad altri progetti" europei. Lo ha ricordato un portavoce... Segui su affaritaliani.it

Trump batte l'Unione Europea in Iran e in Venezuela : L’Europa oggi più che mai sembra affetta da un cinico strabismo. Infatti, proprio mentre i cannoni della diplomazia europea colpiscono quel che resta dell’ormai deposto presidente Venezuelano Maduro, schierando aiuti economici e protezione umanitaria a sostegno del nuovo autoproclamato presidente ad

Unione Europea - per difenderla dobbiamo respingere il vento della paura : di Roberto Santaniello L’Europa mascherata, come la definiva Jacques Delors, è di fatto finita con il trattato di Maastricht, mettendo a nudo la debolezza culturale e comunicativa delle istituzioni europee e l’assenza di uno spazio pubblico europeo. A ciò si aggiunga che dal Trattato di Unione europea in poi la concezione guida del progetto europeo è scivolata progressivamente verso il metodo intergovernativo che mette al centro dei ...

Brexit ha reso più forte l’Unione Europea : È una tesi che circola da un paio d'anni e che è stata ripresa e spiegata dal New York Times dopo i caotici eventi degli ultimi giorni

Romania : Mogherini - partenariato tra l'Unione Europea e la Nato è essenziale : Bucarest, 30 gen 19:05 - , Agenzia Nova, - Il partenariato tra l'Unione europea e la Nato è essenziale. E' quanto affermato dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica... , Rob,

Unione Europea - come documentarsi online : gli incontri organizzati dal Consiglio regionale del Piemonte : La Consulta Europea del Consiglio regionale del Piemonte ha organizzato al Campus universitario Luigi Einaudi di Torino tre incontri aperti al pubblico. Docenti e personale dell'ateneo aiutano i ...

Manfredonia - pescatori contro le strette maglie della burocrazia e dell'Unione Europea : 'Veniamo sempre puniti, ad ogni minima svista. Il nostro è un lavoro pesantissimo, fatto di sacrifici, di lunghi giorni lontani dalle famiglie. Siamo il volano dell'economia di Manfredonia e veniamo maltrattati', dicono dal comitato costituito da Antonio Lorenzo Varrecchia , presidente, , Matteo Pastore , vice presidente, , Domenico Carpano , segretario, .

Venezuela - l'appello di Guaidó : «L'Italia e l'Unione Europea ci aiutino» : Juan Guaidó, il capo dell'Assemblea Nazionale Venezuelana che il 23 gennaio si è autoproclamato presidente in opposizione al governo di Maduro ha chiesto l'appoggio dell'Italia e dell'Unione europea: '...

Anche BBC potrebbe spostare i suoi uffici nell’Unione Europea dopo Brexit : Secondo il Guardian, la televisione pubblica britannica BBC sta cercando una sede Europea dove aprire un nuovo quartier generale per continuare a trasmettere i propri programmi internazionali nell’Unione Europea Anche dopo Brexit. Secondo il Guardian, BBC sta valutando di aprire i suoi nuovi uffici europei in