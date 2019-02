Umbria | il Cantico della Natura presenta il Cuore più grande del Mondo

meteoweb.eu

: Il Cantico della Natura presenta la nuova installazione luminosa che circonda la struttura ricettiva. Un cuore lumi… - comunicati : Il Cantico della Natura presenta la nuova installazione luminosa che circonda la struttura ricettiva. Un cuore lumi… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Si accende inilpiùdelcome immagine di condivisione e amore universale. Un’installazione luminosa unica, con un diametro di 200 metri che circonda l’Ecoresort Il, situato sulla sommità di una collina dallarigogliosa, con vista sul lago Trasimeno. Il, che prende vita dai tronchi secolari degli olivi che circondano la proprietà, vere e proprie scultureli, si accende nell’oscuritàarmonizzandosi con il paesaggio e valorizzando ulteriormente la sua bellezza unica.L’installazione luminosa è stata fortemente voluta da Francesco e Monia, proprietari del Il, e realizzata da Roberto BelistiCasa del lampadario di Ellera. Un’opera senza pari sia per dimensione che per effetto, destinata a dare vita a un nuovo format di ricettività per la coppia. “Ilè per noi una ...