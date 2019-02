Tutti in strada per Manuel | manifestazione a Roma per il giovane nuotatore Bortuzzo

Diciotti - Strada : "Scelta politica? Si facciano processare Tutti" : Non è che quando si dice 'è una scelta politica' diventa lecito tutto - sottolinea - Anche le deportazioni sono state una scelta politica , tanto che furono fatte delle leggi". Quanto alla posizione ...

Belpietro vs Gino Strada : “Aprite le porte a Tutti”. “Siete matti - chi è il cretino che pensa di fermare emigrazioni?” : “Caso Diciotti? La cosa che mi lascia agghiacciato è che perfino la vita delle persone è considerata funzionale ai giochini della politica, ci si chiede cosa succede se si vota sì o no alla richiesta di autorizzazione a procedere o se incrinerà le preferenze elettorali. Ma chi cazzo se ne frega? A me interessa che vengano salvate le persone, cosa che non succede”. Sono le parole del fondatore di Emergency, Gino Strada, ospite di Dimartedì (La7), ...

Velletri Nettuno - incidente stradale senza feriti : soltanto tanto spavento per Tutti : Protagonisti del fatto in cronaca due uomini , i conducenti delle autovetture scontratesi, , entrambi di mezza età. Sul luogo, per i rilevamenti e la non congestione del traffico veicolare, la ...

Lotta - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Il 2018 sta ormai per andare in archivio ed il circuito maggiore della Lotta è andato in letargo già da diverse settimane, perciò andiamo ad elencare i principali eventi internazionali che ci aspettano nel 2019. Dopo i primi mesi in cui andranno in scena diverse kermesse in giro per l’Europa, ad aprile si comincerà a fare maledettamente sul serio con gli Europei Assoluti di Bucarest, in Romania, in cui l’Italia punterà sicuramente ad ...

Judo - il calendario del 2019 : date - programma e Tutti gli eventi. Europei e Mondiali sulla strada di Tokyo 2020 : Sono passate due settimane dalla chiusura ufficiale della stagione 2018 del circuito maggiore di Judo, ma è già il momento di proiettarci verso il 2019 andando a ricapitolare il folto programma di eventi che ci aspetta. La prossima stagione sarà fondamentale per la qualificazione olimpica a Tokyo 2020, infatti il ranking olimpico che assegnerà i pass nelle varie categorie di peso darà più valore ai risultati conseguiti negli ultimi 12 mesi del ...

Scontri tra tifosi del Torino e del Bologna in Autostrada : Tutti identificati gli ultrà : Spintoni e pugni, ancora, questa mattina, tra gruppi di tifosi nell'area Chianti dell'A1, a Firenze. Secondo quanto spiegato dalla polizia a scontrarsi sono stati i supporter del Torino,...

Terremoto Catania : la scossa sui social - “troppo forte. Siamo Tutti per strada qui” : Tanta paura nella notte a causa della scossa di Terremoto magnitudo 4.8 verificatasi a Viagrande, in provincia di Catania, sul versante dell’Etna: “È stato troppo forte. Siamo tutti per strada qui“, ha scritto su Twitter una ragazza. “Il letto e l’armadio che tremavano ed io fermo per la paura“, “Altra scossa di Terremoto, sto tremando e piangendo come una stupida. Non ce la faccio più“, “La ...

Dal fumetto alla strada : Tutti gli appuntamenti del MAXXI : ... l'innovazione, il ruolo dell'istituzione - che hanno come punto di partenza la convinzione che questo spazio, manifesto della vita contemporanea, rappresenti il luogo in cui si crea il mondo. Arena ...

Tutti prosciolti i No Tav che nel 2012 bloccarono l'autostrada : E denuncia: 'Si continua con la politica della tolleranza che sicuramente non aiuta a formare ed educare queste persone alla convivenza civile'. Anche Bravo si sofferma sul tempismo del verdetto ...