Tunisi,7 ergastoli per stragi jihadiste

Raffica di pesanti condanne da parte del tribunale diper gli imputati ai processi per leal Museo Bardo e a Sousse avvenuti nel 2015. Il verdetto, arrivato al termine di una lunga camera di consiglio, punisce con il carcere a vita 7 Jihadisti, tre per l'attentato al museo del Bardo e 4 per quello di Sousse.Omicidio volontario, concorso in omicidio volontario e attacco allo Stato, i capi di imputazione per i condannati all'ergastolo. Per gli altri, riferiscono i media locali, condanne da sei mesi a 16 anni.(Di sabato 9 febbraio 2019)