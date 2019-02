Trump-Kim | secondo vertice a Hanoi

Il prossimo incontro tra Trump e Kim Jong-un : Venerdì Trump ha annunciato che sarà il 27 e il 28 febbraio ad Hanoi, in Vietnam: probabilmente si parlerà ancora di nucleare e di sanzioni economiche

Trump : Kim farà di Corea'razzo'economico : 03.14 "La Corea del Nord, sotto la leadership di Kim Jong-un diventerà una potenza economica". Così Trump su Twitter, dopo aver annunciato che si terrà a Hanoi, in Vietnam, il prossimo incontro con il dittatore di Pyongyang dopo lo storico incontro di giugno a Singapore. "Ho avuto modo di conoscerlo e capire quanto sia capace. La Corea del Nord sarà un diverso tipo di razzo, uno economico", ha detto Trump che aveva definito Kim "Rocket man", ...

Incontro Trump-Kim fine mese in Vietnam : ANSA, - WASHINGTON, 6 FEB - Donald Trump intende incontrare il leader nordcoreano Kim Jong Un in Vietnam il 27 e 28 febbraio. Il presidente ha rivelato data e luogo in un Incontro con i conduttori tv ...

Si prepara secondo summit Trump-Kim : 3.55 L'inviato speciale degli Usa in Corea del Nord, Stephen Biegun, si recherà a Pyongyang mercoledì per preparare il secondo vertice tra Donald Trump e Kim Jong un. Lo afferma il dipartimento di Stato americano. Biegun incontrerà l'inviato nordcoreano in Usa, Kim Hyok Chol. Al centro dei colloqui l'agenda del summit, dalla completa denuclearizzazione - spiega il dipartimento di Stato - alla creazione di una pace duratura nella penisola ...

"Pyongyang Rhapsody" - a Palermo la mostra-parodia su Kim e Trump : Palermo, askanews, - Debutta al centro culturale Zac di Palermo "Pyongyang Rhapsody - The Summit of Love", la sarcastica parodia dell'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, una mostra realizzata con ...

USA e Corea del nord : segnali positivi emessi dal secondo colloquio tra Kim Jong-un e Trump : Nonostante tra loro vi siano ancora divergenze sulla questione della denuclearizzazione, rimane ancora attendibile l'avvenire del processo di risoluzione politica della questione della penisola ...

Sud Corea plaude al nuovo incontro tra Trump e Kim Jong-un - : Seul approva la decisione di condurre il secondo incontro tra il presidente americano Donald Trump ed il leader nordCoreano Kim Jong-un, ha riferito il portavoce dell'amministrazione presidenziale ...

Donald Trump e Kim Jong-un si incontreranno di nuovo - alla fine di febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno per la seconda volta intorno alla fine di febbraio. Lo ha annunciato la Casa Bianca dopo l’incontro tra Trump e il generale Kim Yong-chol, il braccio

Coree. Seul - bene vertice Trump-Kim : 02.32 Seul guarda con favore al secondo vertice programmato per fine febbraio tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. Lo ha fatto sapere l'ufficio del presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in.

Trump incontrerà Kim Jong- un per un secondo summit : Trump «non vede l'ora di incontrare il presidente Kim», ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders. Il luogo dell'incontro tra i due «verrà reso noto successivamente» ma dopo il ...

Trump incontrerà Kim Jong-un a fine febbraio : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, a fine febbraio. Ad annunciarlo è stata la Casa Bianca, che però non ha dato indicazioni precise sul luogo né sulla data dell'incontro.La notizia del nuovo vertice fra Corea del Nord e Stati Uniti arriva dopo l'incontro fra Trump e Kim Yong Chol a Washington. Un meeting in cui il presidente Usa ha voluto ribadire la volontà di dialogare con ...

La Rimborsopoli lombarda e il secondo incontro Trump e Kim Jong-un

Nuovo summit in programma tra Trump e Kim : forse in Vietnam : Il secondo summit Usa-Corea del Nord tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un potrebbe tenersi a marzo o aprile a Danang, in Vietnam. Lo riporta il Washington Post, secondo cui il tycoon ...