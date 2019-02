Truffati banche | Di Maio | «Risarcimenti in settimana» Su Bankitalia | «Serve

Salvini-Di Maio - abbraccio dai Truffati delle banche venete. Il leader di M5S su Bankitalia : «Serve discontinuità»|I fischi : I leader di M5S e Lega davanti a centinaia di truffati di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. La promessa: «I soldi in arrivo dal governo». Cinque minuti di silenzio per ricordare i truffati che si sono tolti la vita

L'Ue gela i 5 Stelle sulle banche. Divieto di rimborsare i Truffati : Rischia di scoppiare una nuova grana per il governo gialloverde, soprattutto per il M5s. Il partito che in campagna elettorale aveva puntato molto sul rimborso ai risparmiatori azzerati dalle banche ...

I Truffati dalle banche saranno tutti indennizzati. Perché ciò fa arrabbiare Confindustria? : Gran festa per i risparmiatori vittime di Veneto Banca e Popolare di Vicenza, per Banca Etruria, Marche, Cariferrara e Carichieti, saltate nel 2015, nonché per qualche altra banchetta: Crediveneto, Banca Alta Padovana, Bcc Brutia ecc. Non che conseguiranno inaspettati guadagni. saranno solo indennizzati di perdite subite. Però la parabola evangelica insegna che è motivo di gioia anche il ritrovamento di una dracma smarrita. La legge di bilancio ...

Truffati dalle banche - Di Maio : “L’Ue ci ha scritto che non possiamo dare rimborsi automatici. Noi lo facciamo e basta” : Gli indennizzi automatici ai piccoli investitori coinvolti nelle crisi delle banche finite in liquidazione coatta sono finiti come prevedibile nel mirino della Commissione europea. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio, che durante una conferenza stampa alla Camera ha parlato di “una lettera dell’Unione europea che dice non possiamo utilizzare la misura per risarcire i Truffati delle banche”. ...

Camera si infiamma su Truffati banche : ANSA, - ROMA, 6 DIC - La Camera ha esaurito la discussione generale sulla legge di Bilancio e dopo la replica del relatore Raphael Raduzzo l'Aula si è infiammata sul tema dei rimborsi ai truffati ...

Rimborsi a Truffati banche : lite in aula. Boschi : “Manovra danneggia i risparmi degli italiani”. M5s : “È colpa vostra” : Da una parte lo scambio di accuse in aula sul tema dei Rimborsi ai truffati dalle banche; dall’altra il rinvio in commissione Bilancio per riesaminare 17 commi che hanno “problemi di copertura“. Il tutto a poche ore dal vertice di Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vice Salvini e Di Maio e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. La Camera ha esaurito la discussione generale sulla legge di Bilancio, e dopo ...