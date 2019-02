Tria : “L’Italia sia affidabile o investimenti a rischio. Sblocchiamo i cantieri” : Oggi il principale interesse nazionale è «ristabilire la fiducia nei confronti dell’Italia, la fiducia dei cittadini e degli investitori, italiani e stranieri». Giovanni Tria lo afferma mentre le dita tamburellano sul tavolo, come a sottolineare la consapevolezza della difficoltà del momento, sicuro che sia proprio questa la chiave della ripresa di...

Lo scontro fra Tria e il M5s sulle nomine in Bankitalia : Durante la discussione sarebbe intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il quale avrebbe fatto sponda con il ministro dell'Economia su questo punto. Conte è stanco della ...

«Siete dei pazzi» : scontro Tria-5 Stelle su Bankitalia E la Lega ora «vede» la rottura : Il ministro del Tesoro litiga con i colleghi grillini che bloccano il rinnovo del vicedirettore generale di Banca d’Italia, Signorini. Giorgetti e le tensioni con Conte: se scoppia la rivoluzione si va avanti per tentativi?

Bankitalia - Tria e la Lega vogliono riconfermare il vicedirettore generale : Di Maio e M5s frenano : La conferma del vicedirettore generale di Bankitalia è il nuovo fronte che incendia i rapporti tra M5s e Lega. Giovedì in Consiglio dei ministri Luigi Di Maio si è opposto al via libera a Luigi Federico Signorini, sostenuto – oltre che da via Nazionale – dal ministro del Tesoro Giovanni Tria e dalla Lega. L’incarico di Signorini scade l’11 febbraio e il 16 gennaio scorso il Consiglio Superiore di Via Nazionale aveva proposto la sua ...

Altro che boom - l'Italia non sa più correre : produzione indusTriale giù del 5 - 5% : L'Istat documenta come tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni tendenziali negative, ma...

Air France vola via. La compagnia francese potrebbe uscire dalla partita per rilevare Alitalia assieme a Delta. Inizia una guerra indusTriale? : Business is business, gli affari sono affari. Fino a che punto la logica che sottende le dinamiche di pezzi di potere e interessi si fa condizionare da uno scontro politico-diplomatico come quello in corso tra Italia e Francia? Dopo l'indiscrezione del Sole 24 ore, che riferisce di un passo indietro di Air France, la partita Alitalia si ritrova ingarbugliata proprio in questo interrogativo. La compagnia non commenta né però ...

Lo spread è salito a 290 mentre cala la produzione indusTriale italiana : Milano, 8 feb., askanews, - Ritornano le tensioni sui titoli di Stato italiano. Lo spread tra Btp e Bund ha superato nel corso della giornata quota 290, per poi chiudere a 289, con il rendimento del ...

ConfindusTria : Bonomi - Assolombarda - - a Connext l'Italia che vuole reagire : 'Un'Italia produttiva, che non vuole pensare al declino, ma ritrovarsi insieme e crescere'. Questo, secondo il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, il messaggio lanciato dagli imprenditori, ...

A dicembre la produzione indusTriale italiana è calata dello 0 - 8% rispetto al mese prima e del 5 - 5% rispetto a un anno prima : Secondo i dati pubblicati oggi dall’ISTAT, a dicembre la produzione industriale italiana è calata dello 0,8 per cento rispetto al mese prima e del 5,5 per cento rispetto a un anno prima. I settori in cui il calo è stato

Commissione Ue taglia Pil Italia - Tria : "Manovra correttiva non serve" : Il Pil Italiano scenderà a +0,2% nel 2019 secondo quanto conferma oggi la Commissione europea dopo le anticipazioni di ieri. La Commissione parla di stime di crescita per il nostro paese che sono "considerevolmente meno di quanto anticipato" nelle previsioni autunnali quando il Pil era visto in aumento addirittura dell'1,2%.Il taglio del Pil da parte di Bruxelles è il più ampio di tutta l’Unione europea ed è dovuto a "un rallentamento ...

L’indusTria italiana frena ancora : -5 - 5% L’Istat : «Tenuta economica in difficoltà» : La crescita della produzione nel 2018 è stata solo dello 0,8%; nel mese di dicembre, rispetto allo stesso mese del 2017, il calo è drastico. Quella di autoveicoli scende, su base annua, del 16,6%

Italia - produzione indusTriale in picchiata nel 2018 : -5 - 5% : A gennaio infatti, l'indicatore anticipatore dell'economia Italiana 'ha registrato una marcata flessione, prospettando serie difficoltà di tenuta dei livelli di attività economica' . 'Il ...

Appello ConfindusTria Italia e Francia : 23.21 Il presidente di Confindustria, Boccia, e quello del Medef (Confindustria francese), Roux de Be'zieux, hanno scritto una lettera al presidente Macron e al premier Italiano Conte per lanciare un Appello "al dialogo costruttivo e al confronto, nella consapevolezza che la sfida non è tra Paesi europei ma tra l'Europa e il mondo esterno". "In queste ore di tensione politico-diplomatica crescente -scrivono- l'economia vuole unire ciò che la ...

