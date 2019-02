Tragedia Emiliano Sala - nuove teorie sulle dinamiche dell’incidente aereo nella Manica : “Il pilota ha avuto un certo controllo dell’aereo” : La sera del 21 gennaio scorso Emiliano Sala, calciatore argentino di 28 anni, e David Ibbotson, pilota inglese di 59, stavano sorvolando la Manica diretti a Cardiff quando improvvisamente l’aereo su cui viaggiavano è sparito dai radar. Sarebbe stato ritrovato solo due settimane dopo sul fondale della Manica, 38km a nord di Guernsey, con un corpo intrappolato tra i rottami che nelle ultime ore è stato identificato come quello della giovane stella ...

Tragedia Sala - parla il padre : «Che dolore - non si può immaginare» : Infine, sulla solidarietà di campioni come Messi e Higuain : "G li argentini, Messi, Agüero, Higuain e i tutti i giocatori… Si è mobilitato il mondo intero. Sono state importantissime le ...

Le notizie del giorno – Le lacrime per Emiliano Sala e la Tragedia del Flamengo : Le notizie del giorno – “Ora potremo piangere nostro figlio e nostro fratello”, sono le dichiarazioni ad AFP della famiglia del calciatore argentino Emiliano Sala, il corpo dell’attaccante è stato ritrovato all’interno dell’aereo inabissato nel Canale della Manica: “Volevamo ringraziarvi per tutti i vostri segni di affetto e sostegno, in quello che è il momento più doloroso della nostra vita”, hanno aggiunto i familiari. “Vedere il ...

Tragedia Sala - è del calciatore il corpo recuperato nel relitto dell’aereo : E' del calciatore argentino di origini italiane Emiliano Sala il corpo recuperato nel relitto dell'aereo nel Canale della Manica, a circa 20 chilometri a nord di Parigi. Il Piper Malibu era scomparso dai radar il 21 gennaio scorso mentre volava da Nantes a Cardiff. "Il corpo portato a Portland Port e' stato formalmente riconosciuto come quello del giocatore professionista Emiliano Sala", ha scritto la polizia su Twitter. L'altra vittima e' il ...

Tragedia Sala - il Nantes chiede al Cardiff i 15 milioni del cartellino : Il calciomercato non si ferma nemmeno davanti alle tragedie. Secondo quanto riportato da BBC Galles, infatti, il Nantes avrebbe richiesto al Cardiff il pagamento della cifra del cartellino per Emiliano Sala, l’attaccante italo-argentino il cui aereo per Cardiff è scomparso sul canale della Manica il 21 gennaio scorso. Mentre il corpo del giocatore e il […] L'articolo Tragedia Sala, il Nantes chiede al Cardiff i 15 milioni del ...

Tragedia nel mondo del Calcio - l’aereo di Emilano Sala è scomparso dai radar : Tragedia nel mondo del Calcio, non ci sono ormai più speranze di ritrovare in vita Emiliano Sala, 28enne centravanti argentino appena trasferitosi dal Nantes al Cardiff.Come riporta la Gazzetta dello Sport: “Ieri sera il calciatore stava raggiungendo il Galles con un piccolo aereo da turismo partito dalla Francia, ma mai arrivato a destinazione. Si tratta di un Piper Malibu, partito in serata da Nantes. Dopo tutto questo tempo, con il ...

Emiliano Sala - si teme la Tragedia : ROMA - Era andato a salutare i suoi compagni del Nantes per l'ultima volta, prima di imbarcarsi su un volo privato che doveva portarlo a Cardiff , dove lo attendeva la sua nuova avventura, ceduto per ...

