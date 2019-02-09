Traffico Roma del 09-02-2019 ore 08 | 30

Traffico Roma del 09-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE DA SEGNALARE PERO’ UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, CHE RALLENTA IL Traffico TRA MONTESPACCATO E LA VIA AURELIA MANIFESTAZIONE CON CORTEO QUESTA MATTINA. PARTENZA ALLE ORE 08.00 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO A SAN ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 19.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SULLA TANGENZIALE RIDOTTE LE FILE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI ORA PRESENTI TRA TOR DI QUINTO E SALARIA E ALL’ALTEZZA DELLA BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IN DIMINUZIONE LE CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA MIGLIORA LA SITUAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE DIREZIONE TANGENZIAL EST SULLA STESSA TANGENZIALE ANCORA CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E SALTIA E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA BIVIO PER LA Roma L’AQUILA SI STA IN CODA ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUONASERA DALLA REDAZIONE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DALLA COLOMBO ALLA TUSCOLANA. IN INTERNA RALLENTAMENTI DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA. FILE ANCHE SULLA TANGENZIALE EST TRA CORSO DI FRANCIA E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 17.50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … NULLA E’ CAMBIATO SULLE STRADE DELLA CAPITALE ANCORA LUNGHE CODE SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DALLA CITTA’ DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA CODE ANCHE IN TANGENZIALE EST NELL DUE ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, SULLA VIA FLAMINIA C’è UNA LUNGA CODA DA CORSO DI FRANCIA AL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA ANCHE SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA E SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 16:50 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL RACCORDO ANULARE SI STA IN FILA A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA SIAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E LA TIBURTINA Traffico IN AUMENTO ANCHE SULLE PRINCIPALI STRADE IN USCITA DALLA CITTA’, SULLA VIA ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE NELLA ZONA SUD EST DELL’ANELLO , DOVE AL MOMENTO SI STA IN FILA A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MA SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO A24 SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER Traffico E ...
Roma : domenica 4° appuntamento con blocco totale Traffico : Roma – domenica 10 febbraio a Roma torna il divieto totale della circolazione con il quarto appuntamento delle domeniche ecologiche, il provvedimento della Giunta capitolina per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualita’ dell’aria e ad un uso responsabile delle fonti energetiche. L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 mave DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … Traffico IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN PARTICOLARE NELLA ZONA SUD EST DELL’ANELLO , DOVE AL MOMENTO SI STA IN FILA A TRATTI TRA VIA DEL MARE E LA RomaNINA MA SI STANNO FORMANDO CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E IL BIVIO A24 SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER Traffico E ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER INCIDENTE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA LAURENTINA ALTEZZA VIA ACHILLE CAMPANILE DIREIZONE RACCORDO ANULARE E IN VIA CASILINA NEI PRESSI DELLA STAZIONE METRO BORGHESIANA INCIDENTE ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 SC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … SUL VIADOTTO DELLA MAGLINA PER INCIDENTE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE FIUMICINO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA LAURENTINA ALTEZZA VIA ACHILLE CAMPANILE DIREIZONE RACCORDO ANULARE E IN VIA CASILINA NEI PRESSI DELLA STAZIONE METRO BORGHESIANA INCIDENTE ...
Smog Roma : il 10 febbraio la 4ª domenica ecologica - blocco del Traffico in fascia verde : Per il 10 febbraio 2019 la Sindaca di Roma Virginia Raggi, ha disposto il blocco totale della circolazione veicolare nell’ambito della quarta domenica ecologica. Inoltre, si registra una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti. L’obiettivo è quello di prevenire e contenere l’inquinamento atmosferico, contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della ...
Traffico Roma del 08-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 8 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CODE PER INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA CRISTOFORO COLOMBO A VIA DEL CAPPELLACCIO I DIREZIONE FIUMICINO SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E IL CENTRO RAI, DOVE LO RICORDIAMO IL Traffico VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LA PRESENZA DI UN CANTIERE. RALLENTAMENTI PER LAVORI ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 08 | 30
VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 09-02-2019 ore 08:30 (Di sabato 9 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma SABATO 09 FEBBRAIO 2019 ORE 08.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI CONTINUA AD ESSERE SCARSA LA CIRCOLAZIONE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO. NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ . CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24. MANIFESTAZIONE CON CORTEO QUESTA MATTINA. PARTENZA ALLE ORE 08.00 DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO A SAN GIOVANNI ALLE ORE 14.00 CIRCA. E’ PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI NUMEROSE PERSONE. DEVIATE DIVERSE LINEE BUS. SEMPRE QUESTA MATTINA SI CELEBRA IL GIORNO DEL RICORDO, PER LE VITTIME DELLE FOIBE ISTRIANE E DELL’ESODO GIULIANO-DALMATA. DIVERSE LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA, TRA QUESTE , ALLE ORE 09.15 LA DEPOSIZIONE DI UNA CORONA D’ALLORO DA PARTE DELLA SINDACA VIRGINIA RAGGI PRESSO IL MILITE IGNOTO. QUELLA DI DOMANI DOMENICA ...
romadailynews
_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 09-02-2019 ore 08:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 09-02-2019 ore 08:30', su #spreaker… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
Clicca qui e commenta questo post!