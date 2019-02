Tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo in azione la banda dei finti poliziotti

Sesto San Giovanni - il documento è impossibile da avere : sTranieri esclusi dall’assegnazione delle case popolari : Da “Stalingrado d’Italia” a città simbolo del “prima gli italiani”. Da quando il sindaco di centrodestra Roberto Di Stefano ha vinto le elezioni nel 2017 dopo oltre settant’anni di governo della sinistra, il clima in città è cambiato rapidamente. Nel 2017 le case popolari affidate a cittadini provenienti da altri Paesi erano 29 su 36, mentre nel 2018 si sono ridotte a due sole assegnazioni a stranieri su 39 totali. Un cambiamento di rotta ...

Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e Trame film venerdì 8 febbraio 2019 : Quarto grado va in onda su Rete 4 , Il programma d'informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall'opinione ...

Diretta test Motogp Sepang/ Classifica - Vinales sTrappa il 1tempo alla bandiera : Rossi sesto - 2giornata - : Diretta test Motogp Sepang streaming video e tv: programma, orari e Classifica della 2giornata di test. Yamaha, Ducati e Honda girano ancora in Malesia.

Melasecche : 'Dissesto spaventoso - si ripercuote sulle sTrade e sulle buche in città' : TERNI 'Qualcuno pensava per caso che il dissesto dichiarato formalmente dal Dott. Cufalo, ex Vice Capo della Polizia, commissario governativo durante le ultime elezioni, e che il vecchio sindaco, la ...

Sesto San Giovanni - il Tar dà ragione a Comune su casa popolare tolta a sTraniera : Rigettato il ricorso di una cittadina ecuadoriana esclusa da assegnazione perché senza documento su proprietà nel suo paese

Bolzano - sciatore 17enne Travolto e ucciso da una valanga/ Sesto - incidente mortale sulla Croda Rossa : Giovane sciatore 17enne travolto e ucciso da una valanga: è successo ieri pomeriggio sulla Croda Rossa. Niente da fare per il ragazzo.

Migranti : Salvini - Tar dà ragione a Lega su alloggi Erp Sesto - stop favoritismi a sTranieri : Milano, 4 feb. (AdnKronos) - "Gli stranieri che vogliono una casa popolare devono dimostrare di non avere proprietà all’estero. È una richiesta di buonsenso, che pochi giorni fa è stata approvata dal Tar". Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, spiegando: "Il tribunale ha bocciato il ricor

Morto il giovane 17enne Travolto da una valanga sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige : E’ Morto il giovane di 17 anni, H.S., che oggi pomeriggio sulla Croda Rossa nelle Dolomiti di Sesto in Alto Adige era stato estratto vivo dopo essere stato travolto da una valanga. A perdere la vita un Altoatesino originario della Val Pusteria. Le lesioni riportate si sono rivelate fatali. Dopo la copiosa nevicata di venerdi’ scorso il livello di pericolo valanghe sulle montagne Altoatesine e’ “forte” di grado 4 su ...

X-Files 11 su Rai4 con la guest star Haley Joel Osment de Il Sesto Senso - Trame episodi 24 gennaio : Torna X-Files 11 su Rai4 con un triplo appuntamento. Stasera, 24 gennaio, andranno in onda ben tre episodi dell'undicesima stagione della serie con protagonisti gli ormai celebri David Duchovny e Gillian Anderson. Si parte con l'11x05 dal titolo "Ghouli." Due ragazze adolescenti si aggrediscono a coltellate credendo, entrambe, di trovarsi di fronte a un mostro noto come il nome di Ghouli. Mulder e Scully indagano sul caso dopo che Dana ha ...

AusTralian Open 2019 - semifinali Kvitova-Collins e Osaka-Pliskova : orari - programma - tv e streaming. Il palinsesto completo : Agli Australian Open 2019 è giunto il tempo delle semifinali femminili, tradizionalmente inserite nel pomeriggio di metà settimana di Melbourne. Quest’anno la sfida potrebbe chiamarsi, senza timore di smentita, Repubblica Ceca contro Resto del Mondo. Petra Kvitova e Karolina Pliskova, infatti, vanno alla caccia di un derby ad altissima quota, ma hanno ancora un ostacolo da superare. Per la due volte campionessa di Wimbledon c’è ...

Cosa vedere stasera in tv? Palinsesto prima serata e Trame film lunedì 14 gennaio 2019 : Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica , programma che affronta temi d'attualita', di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 Lo stagista inaspettato , Jules ...

AusTralian Open 2019 in tv - come vedere tutte le partite in streaming. Il palinsesto completo : Ormai è tutto pronto a Melbourne dove dal 14 al 27 gennaio si disputeranno gli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Si preannuncia grande spettacolo sul cemento della terra dei canguri dove i più grandi campioni in circolazione si daranno battaglia per la conquista dell’ambito premio, al maschile tutti contro Novak Djokovic ma attenzione alla voglia di conferma di Roger Federer, a Rafael Nadal che rientra ...

AusTralian Open 2019 - come vederli in tv e streaming. Il palinsesto completo : Sta per prendere il via il primo torneo del Grande Slam dell’anno: gli Australian Open, a Melbourne, sono il primo grande evento che caratterizzerà il 2019 del tennis mondiale. Nel tabellone di singolare maschile partirà da testa di serie numero 1 Novak Djokovic (Serbia), mentre nel tabellone femminile la stessa sorte toccherà a Simona Halep (Romania). I detentori del titolo, però, sono Roger Federer (Svizzera) e Caroline Wozniacki ...

NBA oggi - il programma e gli orari delle partite (notte Tra il 4 e il 5 gennaio). Calendario - palinsesto tv e streaming : La notte NBA che si aprirà all’una e mezza italiana vedrà in campo dieci partite, molte delle quali con diversi contenuti da sviscerare. Spicca Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers, rispettivamente seconda e quinta della Western Conference. La notte, però, non prevede soltanto lo scontro tra il duo Russell Westbrook-Paul George e Damian Lillard: interessante è anche il confronto tra Boston Celtics e Dallas Mavericks, nel quale ...