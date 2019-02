Tornano le imitazioni di Virginia Raffaele a Sanremo 2019 | da Ornella Vanoni a Giusy

optimaitalia

: Tornano le imitazioni di @VirgiRaffaele a #Sanremo2019, da @OrnellaVanoni a @GiusyFerreri (video), ma tardi per sal… - OptiMagazine : Tornano le imitazioni di @VirgiRaffaele a #Sanremo2019, da @OrnellaVanoni a @GiusyFerreri (video), ma tardi per sal… -

(Di domenica 10 febbraio 2019)Ci son volute cinque serate, un Festival intero, perché tornassero ledi, con cavalli di battaglia ormai classici come la parodia die nuovi di zecca come quella diFerreri.Una standing ovation ha suggellato lo sketch dellanell'ultima serata di questa sessantanovesima edizione, sostanzialmente il primo in cui si cimenta nelle sue amatedall'inizio del Festival ad oggi.Laha realizzato un medley di voci femminili (chissà il povero Renga se avrà apprezzato o meno le sue frequenze!) imitando nei loro maggiori successi, nell'ordine, Malika Ayane in Come foglie, Patty Pravo in E dimmi che non vuoi morire, un'ineditaFerreri in Amore & Capoeira, Fiorella Mannoia in Che sia benedetta e infine lacon cui ha avuto modo di realizzare un siparietto sul palco della terza serata, ...