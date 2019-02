Torino | scontri durissimi e assalti ai bus al corteo degli anarchici

Torino - anarchici in corteo : tensioni e scontri con la polizia e cassonetti in fiamme | :

Torino - violenti scontri tra anarchici e polizia per lo sgombero di un centro sociale : Pomeriggio e serata di violenta tensione a Torino dove si sono dati appuntamento circa 500 anarchici per un corteo partito da piazza Castello verso la zona nord della città. L'intenzione era di ...

Torino - scontri a corteo anarchici : Tensioni e lancio di petardi in centro a Torino dove antagonisti e militanti dei centri sociali stanno manifestando per il recente sgombero dell'Asilo occupato . Diverse centinaia gli attivisti ...

Torino - morta Marisa Amato : la donna calpestata dalla folla negli scontri di piazza San Carlo : È morta questa mattina all'ospedale Cto di Torino Marisa Amato , 65 anni. calpestata dalla folla in preda al panico, il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo , davanti al maxi schermo allestito...

Torino - scontri durante le proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti - un fermo : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

Torino - scontri durante le proteste contro il fast food all'università : la polizia carica gli studenti : In cento hanno occupato il "Burger King" aperto di recente, poi hanno cercato di entrare in rettorato: lì sono scoppiati i tafferugli

Scontri in autogrill tra i tifosi del Bologna e del Torino : Dopo il recente dramma del tifoso morto nel contesto degli Scontri fuori dallo stadio di Milano in occasione della partita Inter-Napoli, non pare esserci pace per il calcio italiano. Oggi infatti vi sono stati altri Scontri fra tifosi e stavolta teatro dei fatti è stato un autogrill....Continua a leggere