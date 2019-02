Torino | Mazzarri | ' Impariamo dal Napoli di Sarri'

Torino - Mazzarri : "Belotti deve stare più vicino alla porta e pensare al gol" : E quando c'è da affrontare il tema-Udinese lui scuote la testa e richiama tutto il mondo granata alla massima concentrazione. "Sarebbe un grave errore pensare che ci sia una partita facile, nel ...

Torino - Mazzarri tira un sospiro : Djidji ha recuperato - è pronto per l'Udinese : Walter Mazzarri ha tirato un sospirone di sollievo nel vedere questo pomeriggio al Fila l'allenamento di Djidji, libero da freni fisici e psicologici, insieme al gruppo granata. Un forfeit del ...

Torino-Udinese - probabili formazioni : Mazzarri senza Zaza e Nkoulou : TORINO UDINESE probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Domenica 10 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna scendono in campo i felsinei di Sinisa Mihajlovic […] L'articolo Torino-Udinese, probabili formazioni: Mazzarri senza Zaza ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Siamo rimasti in dieci ingiustamente» : FERRARA - Pareggiando a Ferrara contro la Spal , il Torino rallenata la sua corsa per l'Europa League. Il tecnico Walter Mazzarri ha esordito amaro ai microfoni di Sky Sport: 'Ho messo gli stessi uomini dell' Inter perché mi davano garanzie, per non fare brutte figure qui. Gli arbitri non ci hanno permesso di giocarla 11 contro 11 fino alla fine' . L'episodio chiave ...

Torino - furia Mazzarri : 'Sono arrabbiato - l'arbitro ci ha penalizzato' : La seconda ammonizione? Il fallo era per noi - ha sottolineato l'allenatore ai microfoni di Sky Sport - non soltanto è stato ribaltato contro di noi ma ci ha lasciato in dieci. Inoltre fa sì che un ...

Torino - Mazzarri 'Spal? prova delicata' : ANSA, - Torino, 2 FEB - Dopo il salto di qualità con l'Inter, il Torino di Mazzarri è a caccia di conferme nella trasferta di Ferrara con la Spal. Un test importante per "dimostrare dopo la partita di ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Spal? Servirà una grandissima partita» : Torino - "Servirà una grandissima partita. La Spal è una squadra molto organizzata, dovremo fare attenzione sui calci piazzati dove sono particolarmente pericolosi, infatti molte delle loro reti ...

Torino-Inter - Mazzarri : 'Fatto salto di qualità - ora sempre cattivi'. Belotti : 'C'era grande voglia di vincere' : ... ma protagonista di una partita di enorme sacrificio: " Diciamo che c'era grande voglia di vincere , da parte mia e della squadra " le sue parole nel post gara a Sky Sport - la vedevo negli occhi dei ...

Torino - Mazzarri : 'Vittoria meritata. Ma potevamo giocare meglio' : Non si accontenta, Walter Mazzarri, dopo l'importante vittoria contro l'Inter. Al punto da concentrarsi sugli aspetti che possono essere migliorati. Su tutti la qualità del gioco: 'Altre volte abbiamo ...

Il Torino di Mazzarri batte l’Inter che va a meno 8 dal Napoli : Gol di Izzo Walter Mazzarri serve la sua vendetta sportiva. Il suo Torino batte 1-0 l’Inter di Spalletti. Gol di Izzo il calciatore di Scampia che proprio Mazzarri aiutò a non abbandonare il mondo del pallone. Rete nel primo tempo su colpo di testa. L’Inter ha provato a reagire ma non ha costruito grandi palle gol. Spalletti ha fatto tre cambi, è entrato anche Nainggolan ma l’inerzia del match non è cambiata. Nel finale espulso ...

Serie A Torino - Mazzarri : «Inter squadra top - vietato sbagliare» : Torino - "I nerazzurri sono una squadra top, sono terzi in classifica e sono una delle squadre più fisiche del campionato. Ma al di là delle loro forze dobbiamo cercare di non fare più gli errori che ...

Torino - Mazzarri : "Inter squadra top - ma vincere può essere la svolta" : "Bisogna incrementare le vittorie, su questo non ci piove". Walter Mazzarri lancia il suo Toro all'assalto "di una squadra top, che non a caso è terza in classifica", guidata da un tecnico amico "col ...

Torino - Mazzarri : 'Contro l'Inter con la carica di Valentino Mazzola' : Torino - ' La forza dell'Inter, terza in classifica non la scopriamo certo oggi. Non dobbiamo piú commettere gli errori fatti nelle ultime partite, perché anche l'Inter é una squadra che ti punisce ...

Torino-Inter : Zaza titolare? Mazzarri prepara la mossa anti Inter : Simone Zaza nell’undici titolare? Probabile. Si chiamano tentazioni. E quella del tridente, con Zaza insieme a Iago e Belotti, è una tentazione che cresce di ora in ora nella testa di Walter Mazzarri.Di certo, non è una soluzione impossibile, qualcosa in più di una semplice ipotesi. Assetto e strategie ruotano intorno a Daniele Baselli. Tutto dipende da lui: se nelle prossime quarantotto ore darà garanzie sulla sua tenuta atletica sarà un ...