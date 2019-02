Thailandia | principessa ritira candidatura alla carica di premier

La principessa ribelle : “Basta con i generali guiderò la Thailandia” : Dovevano essere elezioni blande, con regole talmente truccate da rendere quasi inevitabile la conferma in carica del burbero generale che «si sacrifica per il Paese» a cinque anni dal golpe. E invece, nello stagno della politica thailandese è piombato ieri un masso: una principessa anticonformista che si candida alla guida del governo. Per di più c...

Ubolratana Rajakanya - la principessa che vuole diventare primo ministro in Thailandia : Il suo nome completo è Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, ha 67 anni, è la sorella del re di Thailandia Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun e potrebbe diventare primo ministro del suo paese. L’inusuale situazione si è presentata quando la sorella maggiore del sovrano è stata scelta come candidata del partito di opposizione Raksa Chart per le elezioni del 24 marzo. Il suo avversario principale è l’attuale primo ministro Prayuth ...

Thailandia - la principessa candidata premier - Sky TG24 - : Ubolratana Mahidol, 67 anni, è la sorella dell'attuale re ed è la candidata del partito Thai Raksa Chart, legato all'ex premier in esilio, per le elezioni di marzo. È la prima volta in cui un membro ...

Principessa Thailandia candidata premier : ANSA, - BANGKOK, 8 FEB - La Principessa thailandese Ubolratana Mahidol, sorella maggiore dell'attuale re Vajiralongkorn, sarà candidata alla carica di primo ministro alle elezioni thailandesi del ...

Thailandia : elezioni - principessa si candida a premier : La monarchia thailandese è ufficialmente al di sopra della politica, e non ci sono precedenti di altri membri della famiglia reale candidati a guidare il Paese.

