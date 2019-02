TgBlog | edizione del 9 febbraio 2019

TgBlog - edizione del 7 febbraio 2019 : Consueto appuntamento con il nostro TgBlog in cui riassumiamo le notizie e i fatti principali delle ultime ore su TvBlog.it, in particolar modo da Sanremo dove è presente il nostro team per raccontarvi giorno per giorno tutti i particolari sulla 69° edizione del festival della canzone italiana.Stamani nella conferenza stampa (che abbiamo seguito in diretta) sono stati commentati i dati d'ascolto della seconda serata, è stata espressa ...

TgBlog - edizione del 4 febbraio 2019 : Si parla tanto di Sanremo nell'edizione di oggi, 4 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Inevitabile, visto che domani si apre la 69esima edizione del Festival, e visto che oggi è andata in scena la prima conferenza stampa, alla presenza di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele.Proprio durante la conferenza è stata confermata la giuria degli esperti, che quest'anno si chiamerà "giuria d'onore", così come ...

TgBlog - edizione del 3 febbraio 2019 : Retroscena, interviste e curiosità nell'edizione di oggi, 3 febbraio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Parliamo, ad esempio, del retroscena sul Festival di Sanremo e sul presunto nervosismo del direttore artistico Claudio Baglioni, a due giorni dall'inizio della kermesse, ma anche degli ospiti che saranno presenti all'Ariston.Per le interviste, quella a Claudio Lippi, che da domani condurrà su Canale Italia il programma La ...

TgBlog - edizione del 30 gennaio 2019 : Retroscena, curiosità e notizia occupano l'edizione di oggi, 30 gennaio 2019, di TgBlog, il notiziario di TvBlog. Si parte con i retroscena: da una parte, quello sugli ospiti che parteciperanno ai duetti della terza puntata di Ora o mai più, in onda sabato prossimo, e dall'altra quello sulla riconferma di Elisabetta Gregoraci alla conduzione di Made in Sud su Raidue.Poi, spazio alle curiosità: il "mistero" sulla data di partenza di Ballando ...

TgBlog - edizione del 29 gennaio 2019 : C'è un'ampia pagina dedicata a Sanremo nell'edizione di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog, di oggi, 29 gennaio 2019. Prima, però, spazio al retroscena su come Ora o mai più sia finito nel sabato sera di Raiuno. Poi, come detto, si parla di Sanremo 2019, degli ospiti presenti sul palco dell'Ariston, della scenografia e dei duetti della quarta serata.Tra le esclusive, anche l'intervista ad Aristide Malnati, archeologo ed ex ...

TgBlog - edizione del 28 gennaio 2019 : Nuovo appuntamento oggi, 28 gennaio 2019, con TgBlog, il notiziario di TvBlog con le news televisive del giorno. Oggi si parla soprattutto di Raidue, ma c'è spazio anche per il Tg1, La 7 ed una delle protagoniste del Festival di Sanremo.Per quanto riguarda Raidue, spazio al retroscena su I Fatti Vostri ed il suo futuro, ma anche su come si sia arrivati alla realizzazione dello speciale C'è Grillo, in onda questa sera. Poi, la rivelazione su ...

TgBlog - edizione del 22 gennaio 2019 : Le principali anticipazioni e le notizie del 22 gennaio 2019, tra Lino Banfi, Sanremo 2019, Le Iene, Ora o mai più, Suburra e L'Isola dei Famosi.prosegui la letturaTgBlog, edizione del 22 gennaio 2019 pubblicato su TVBlog.it 22 gennaio 2019 17:11.

TgBlog - edizione del 21 gennaio 2019 : Numerose le notizie anche nell'edizione di oggi, 21 gennaio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Si parla di Isola dei Famosi, ma anche di Amici, di fiction e di talk show.Per quanto riguarda L'Isola dei Famosi, spazio al retroscena sull'inviato, che dovrebbe essere al centro di un colpo di scena, così come ci dovrebbero essere delle novità su alcuni concorrenti. Su Amici, invece, è proposta un'analisi, legata ad un episodio ...

TgBlog - edizione del 20 gennaio 2019 : Ricca anzi, ricchissima edizione del TgBlog di oggi domenica 20 gennaio 2019.Iniziamo con le ultime indiscrezioni (e i vai e vieni) in attesa di Adrian che debutterà domani in prima serata su Canale 5, in più scandiamo i giorni che ci portano al sessantanovesimo Festival di Sanremo condotto dal dirottatore artistico Claudio Baglioni, criticato da Iva Zanicchi in un'intervista a Verissimo, scottata per un invito mancato in occasione del ...

TgBlog - edizione del 19 gennaio 2019 : Nell'edizione di oggi, 19 gennaio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog, spazio ai retroscena, al varietà, a Sanremo ed alle serie tv.Parliamo dell'intervista ad Amadeus, protagonista questa sera su Raiuno con Ora o Mai Più, ma anche del retroscena legato alla partenza di Adrian, con Adriano Celentano, su Canale 5. Ampio spazio, poi, a Sanremo 2019, con notizie legate ai brani in gara ed alle polemiche sulla partecipazione di ...

TgBlog - edizione del 17 gennaio 2019 : Nell'edizione di oggi, 17 gennaio 2019 di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog, si spazia dal Festival di Sanremo ai reality, passando per le anticipazioni e le serie tv.Per quanto riguarda Sanremo, spazio all'analisi sulla presenza di Pierdavide Carone e dei Dear Jack nei programma tv dopo l'esclusione del loro brano "Caramelle" dal Festival, ma anche all'indiscrezione secondo cui tra i protagonisti di questa edizione potrebbe esserci ...

TgBlog - edizione del 15 gennaio 2019 : Nuova edizione per TgBlog, il notiziario di TvBlog dedicato alle news del mondo della televisione. Oggi, 15 gennaio 2019, ci occupiamo di un retroscena Rai, ma anche di un'anticipazione e di numerose altre notizie legate al mondo dello spettacolo.Innanzitutto, spazio al retroscena sulla mattina di Raiuno e sul suo contenitore Unomattina; spazio, poi, agli ospiti della dodicesima puntata de La Repubblica delle Donne, su Rete 4, ed alla ...

TgBlog - edizione 12 gennaio 2019 : tutte le notizie : Nuova edizione, oggi, 12 gennaio 2019, di TgBlog, il notiziario televisivo di TvBlog. Tra le notizie di oggi, anticipazioni, piccoli casi e recensioni.Per quanto riguarda le anticipazioni, parliamo di The Voice e dei possibili coach che prenderanno parte alla nuova edizione del talent show di Raidue, mentre ad Amici l'ingresso del ballerino Vincenzo Di Primo è avvenuto con il giudizio di una giornalista che lo conosceva già e lo aveva ...

TgBlog - edizione del 10 gennaio 2019 : tutte le notizie : Nuova edizione del TgBlog di oggi, giovedì 10 gennaio 2019. Nel notiziario di TvBlog vi parliamo della querelle fra il vice premier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini e Claudio Baglioni, dopo le dichiarazioni del 'dirottatore artistico' del Festival di Sanremo 2019 rilasciate ieri in conferenza stampa.Per il toto-ospiti della kermesse, arriva la smentita di Checco Zalone che annuncia la sua assenza all'Ariston. Inoltre Massimo Giletti ...