Tennis – Simona Halep e il… calcio | “giocavo per strada da bambina! Messi o Cristiano

Tennis – Simona Halep ha scelto : Thierry Van Cleemput sarà il suo nuovo coach : Dopo la separazione con coach Dareren Cahill, Simona Halep ha scelto il suo nuovo allenatore: assunto il belga Thierry Van Cleemput Nelle scorse settimane, prima che iniziasse il nuovo anno, Simona Halep aveva preso la coraggiosa decisione di iniziare la stagione 2019 senza coach. In seguito alla separazione con coah Darren Cahill, dovuta a problemi familiari di quest’ultimo, la Tennista romena si è presentata agli Australian Open da ...

Tennis - Simona Halep non sarà più la numero 1 WTA. In quattro per la successione - Petra Kvitova in pole : Simona Halep da lunedì non sarà più numero uno al mondo: la vittoria della ceca Petra Kvitova contro l’australiana Ashleigh Barty detronizza la Tennista romena ed apre la lotta alla successione. Sono quattro le pretendenti alla vetta WTA: la nipponica Naomi Osaka, l’ucraina Elina Svitolina e le ceche Karolina Pliskova e, appunto, Petra Kvitova. Di queste quattro soltanto Pliskova è già stata numero uno, mentre Kvitova al massimo è ...

Simona Halep e l’incontro con Boris Becker - la Tennista svela : “ho bisogno di un allenatore ma…” : Simona Halep parla di un recente contatto con Boris Becker, ma smentisce il possibile ruolo di allenatore del tedesco Simona Halep è la tennista numero 1 al mondo, ma ha iniziato la stagione 2019 senza un allenatore dopo la separazione con coach Cahill. Di recente la tennista romena ha incontrato Boris Becker, ex coach di Novak Djokovic, ma ai microfoni della CNN ha smentito la possibilità che Becker diventi suo allenatore, almeno nel ...

Tennis - WTA Sydney 2019 : Simona Halep debutta nel forte torneo Premier australiano. Camila Giorgi presente : Sette delle prime dieci giocatrici del mondo si ritrovano a Sydney per il primo WTA Premier della stagione, che cade nella settimana immediatamente precedente gli Australian Open. Torna a farsi vedere Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, gioca questo torneo per la prima volta dal 2016, anno in cui fu eliminata in semifinale dalla russa Svetlana Kuznetsova. Lungo tutti i primi otto mesi del 2018 la Halep è stata premiata dalla grande ...

Tennis - Ranking WTA (17 dicembre) : Simona Halep comanda - Camila Giorgi la migliore italiana - perde posizioni Sara Errani : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking WTA. Dopo la conclusione e la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, la graduatoria delle migliori giocatrici è diventata definitiva in questo 2018. Simona Halep, dunque, rimane in vetta per la 43esima settimana consecutiva (la 59esima complessiva). La 27enne rumena, condizionata da un problema alla schiena nell’ultima parte di stagione, ha conservato ...