Tennis | Fed Cup 2019 | nel Gruppo Mondiale I Bielorussia e Francia con un piede in

Tennis - Fed Cup 2019 : Svizzera-Italia 1-0 - Belinda Bencic supera in due set Sara Errani : La Svizzera si porta sull’1-0 nella sfida del World Group II di Fed Cup. Sul cemento di Biel, Belinda Bencic regala il primo punto alla sua nazionale, superando in due set Sara Errani con il punteggio di 6-2 7-5 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Bella prestazione della numero uno elvetica, che ha fatto valere un miglior stato di forma rispetto ad una Errani che rientrava proprio oggi dopo la lunga squalifica per doping. I soliti ...

Tennis - Fed Cup 2019 : nella prima giornata di Svizzera-Italia esami probanti per Sara Errani e Camila Giorgi : Il sorteggio della sfida di Fed Cup tra Svizzera ed Italia ha decretato che Sara Errani debba tornare subito in campo: per l’azzurra però l’ostacolo (ma essendo la numero 2 italiana era prevedibile) è subito impegnativo dato che “Sarita” incontrerà sul veloce indoor di Biel la quotata Belinda Bencic. L’elvetica, tornata tra le prime 50 al mondo dopo aver superato un paio di stagioni segnate da seri problemi al polso ...

Tennis - Sara Errani riparte dalla Fed Cup : «È dura ma - ho gran voglia di giocare» : Sara Errani in Fed Cup con la maglia azzurra ha esordito nel 2008, 11 anni fa, e in doppio giocò al fianco di Tathiana Garbin, attuale capitano azzurro. Sabato la romagnola, che è reduce da un lungo ...

Tennis - Fed Cup : Bencic-Errani apre Svizzera-Italia. La romagnola torna dopo squalifica : La marchigiana, invece, non vestiva l'azzurro da tre anni, ma ormai le polemiche del passato con la federazione sembrano ormai un lontano ricordo e l'apporto della numero 28 del mondo può essere ...

Tennis – Fed Cup : effettuato il sorteggio - Bencic ed Errani apriranno la sfida tra Svizzera-Italia : Le due Tenniste apriranno il match valido per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena Saranno Belinda Bencic e Sara Errani ad aprire sabato alle 13 a Biel la sfida di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valida per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena, a seguire scenderanno in campo Victorija Golubic e Camila Giorgi. ...

Tennis - Fed Cup 2019 : l’Italia sfida la Svizzera con i grandi ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Dalla Coppa Davis alla Fed Cup. Dopo la bella vittoria della squadra di Corrado Barazzutti in India, da domani tocca alle ragazze di Tathiana Garbin. L’Italia sarà impegnata in Svizzera, sul veloce indoor della Swiss Tennis di Biel, nel primo turno del World Group II della manifestazione internazionale a squadre. Saranno, dunque, le elvetiche le prime avversarie delle azzurre nella corsa al ritorno in Serie A, dato che vincendo in Svizzera ...

Tennis - Fed Cup 2019. Tathiana Garbin : “Sfida difficile con la Svizzera - l’Italia se la gioca. Giorgi ed Errani un esempio” : L’Italia è pronta per affrontare la Svizzera nel primo turno del World Group II di Fed Cup, la massima competizione a squadre femminile di Tennis. Le azzurre scenderanno in campo nel weekend del 9-10 febbraio alla Swiss Tennis Arena di Biel, si preannuncia un primo turno particolarmente difficile per le nostre ragazze che cercheranno di battere le padrone di casa per poi giocarsi lo spareggio per accedere alla cosiddetta Serie A. Camila ...

Tennis – Mats Wilander stronca Federer : “non vincerà mai più il Roland Garros - deve essere fortunato a…” : Mats Wilander ha espresso un duro giudizio sulle possibilità che Roger Federer possa vincere nuovamente il Roland Garros: secondo l’ex Tennista, lo svizzero non ha alcuna possibilità Nelle scorse settimane, Roger Federer ha sorpreso tutto il mondo del Tennis annunciando il suo ritorno, dopo diverse stagioni d’assenza, sulla terra rossa del Roland Garros. Lo svizzero non è mai stato un amante dello Slam rosso, vinto una sola ...

Tennis – Fognini svela : “comprerei il biglietto per vedere giocare Federer - mentre Djokovic… mi inviterebbe” : Fabio Fognini svela un simpatico retroscena in merito alle sue preferenze legate ai top player nel circuito: il Tennista ligure pagherebbe il biglietto per vederer Federer, mentre da Djokovic si farebbe invitare In una recente intervista rilasciata a Radio Contro Olympia, Fabio Fognini ha rivelato i suoi piani per la stagione appena iniziata. Fognini non è a disposizione della formazione italiana in Coppa Davis che affronterà ...

Tennis – Kim Clijsters non ha dubbi : “Djokovic può battere il record Slam di Federer! Per lui è frustrante non…” : Kim Clijsters ha espresso il suo autorevole giudizio sulla possibilità che Novak Djokovic possa battere il record di Slam di Roger Federer: l’ex Tennista non ha dubbi, Nole può farcela Dopo il successo agli Australian Open, torneo nel quale ha letteralmente scherzato con ogni avversario affrontato, compreso Rafa Nadal in finale, Novak Djokovic ha raccolto il terzo Slam sugli ultimi 3 nei quali ha preso parte, rilanciandosi nella ...

Tennis : Sara Errani torna in campo in Fed Cup. La squalifica - il rientro - il nuovo stop : storia di una vicenda complessa : Il prossimo 8 febbraio Sara Errani terminerà la seconda parte della propria squalifica legata al caso doping che l’ha vista coinvolta nell’ultimo anno e mezzo. In Fed Cup, il letrozolo diventato pomo della discordia sarà soltanto un ricordo e la Svizzera potrà essere, in quel di Biel, la sua unica preoccupazione. La giocatrice di Bologna, nell’agosto 2017, è stata squalificata per due mesi dall’ITF per assunzione ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre Tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...