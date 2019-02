Tari è polemica tra Cna e Amministrazione comunale

Pd verso no a taglio parlamenTari - polemica con ministro Fraccaro : La linea l'aveva già indicata Matteo Renzi qualche giorno fa: le riforme Lega-M5s così come sono non vanno, le presentano come un taglio dei parlamentari ma il vero obiettivo è il Parlamento, non ha niente a che fare con quello che avevamo proposto noi. Una posizione che è riemersa durante la riunione del gruppo al Senato, sostenuta innanzitutto dal presidente Andrea Marcucci. Il Pd, come condizione per un possibile sì, mette sul tavolo una ...

Pd verso no a taglio parlamenTari - polemica con Fraccaro : La linea l'aveva già indicata Matteo Renzi qualche giorno fa: le riforme Lega-M5s così come sono non vanno, le presentano come un taglio dei parlamentari ma il vero obiettivo è il Parlamento, non ha niente a che fare con quello che avevamo proposto noi. Una posizione che è riemersa durante la riunione del gruppo al Senato, sostenuta innanzitutto dal presidente Andrea Marcucci. Il Pd, come condizione per un possibile sì, mette sul tavolo una ...

Poliziotti in divisa a banchetto pro-Salvini la questura di Ascoli apre un’inchiesta. Polemica : “Foto da Paese autoriTario” : Postata e rimossa, ma la Polemica esplode. Il senatore della Lega Paolo Arrigoni ha pubblicato sul suo profilo Facebook l’immagine di due Poliziotti in servizio fotografati ad Ascoli Piceno, in piazza Arringo, a firmare in un gazebo una petizione pro-Salvini. La questura locale, intanto, ha “aperto un’inchiesta amministrativa per l’accertamento dei fatti”. La foto era stata rimossa dal senatore che ci ha ripensato, ...

Reddito di cittadinanza - è polemica per un post del segreTario leghista di Imola contro l'arcivescovo : La critica è breve ma diretta: 'Ciò, questo prete qui ha deciso di far politica?', si domanda Casalini, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. 'Che si candidi o che la smetta di rompere ...

Michael Jackson e le accuse di abusi - un documenTario fa esplodere la polemica : Gli eredi di Michael Jackson si scagliano contro i media che hanno diffuso 'le menzogne' che, secondo loro, racconta il documentario 'Leaving Neverland', recentemente proiettato al Sundance Festival, ...

Lezioni di Islam e arabo alle elemenTari - è polemica : A lezione, di domenica, di arabo e Islam, nella stessa scuola, le elementari di via Montalcini a San Felice sul Panaro (Modena), dove durante il resto della settimana si insegnano le materie piu' 'classiche'. La decisione e' stata presa dal consiglio di istituto della scuola, che ha dato il via libera all'associazione 'La Pace' (composta da immigrati del Nordafrica) di occuparsi delle Lezioni, che sono aperte a tutti gli alunni che desiderino ...