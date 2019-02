Tapiro a Sanremo | De Santis | ' Abbiamo chiesto un' analisi chimica sul testo di Achille

Sanremo 2019 - Staffelli consegna il Tapiro ad Achille Lauro ma lui sbrocca : “Sei un ignorante - un tonno” : Achille Lauro non ha gradito la consegna del tapiro d’oro da parte dell’inviato di Striscia la notizia, Valerio Staffelli. Il cantante in gara al Festival di Sanremo è entrato mirino del tg satirico per il suo brano Rolls Royce, accusato di essere un inno alla droga. Secondo alcuni, infatti, il testo della canzone inneggerebbe all’uso di sostanze stupefacenti perché “rolls royce” è anche il nome di una pasticca di ...

Sanremo 2019 - Tapiro ad Achille Lauro - che dice a Staffelli : "Sei ignorante" : "Dovrei dartelo io il Tapiro perché mi sembra proprio una cosa surreale e alquanto ridicola. Ti dovresti informare". Achille Lauro affronta di petto Valerio Staffelli, che lo aveva raggiunto in uno degli hotel sanremesi per consegnargli un Tapiro d'Oro sulla faccenda che riguarda la canzone Rolls Royce, che secondo Striscia la notizia è un inno all'ecstasy."Sei un esperto di ecstasy, hai fatto il pusher, chi vogliamo prendere in giro? Non ...

Sanremo 2019 - Striscia la notizia massacra in diretta Andrea Delogu : la gaffe sulla droga - si becca il Tapiro : È arrivato puntuale il Tapiro d'oro per la conduttrice Andrea Delogu, dopo le sue dichiarazioni sul brano Rolls Royce di Achille Lauro a Sanremo.L'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha beccato la conduttrice del Dopofestival e le ha fatto notare la gaffe: "Questa mattina ha detto che l

Striscia sfida Sanremo : Tapiro gigante all'Ariston. "Claudione - ma chi te l'ha fatto fare?" : Un tapiro d'oro gigante sotto l'Ariston, dove sta per iniziare la prima conferenza stampa ufficiale della 69/a edizione di Sanremo (5-9 febbraio). È il segnale che Striscia la notizia, dopo aver cavalcato il caso del presunto conflitto di interessi del direttore artistico Claudio Baglioni, proverà a lasciare il segno anche al Festival. Una sorta di sfida lanciata dal tg satirico. "Claudione, ma chi te l'ha fatta fare?" ha scherzato ...

Sanremo 2019 - mega Tapiro d'oro di Striscia la notizia per Baglioni in arrivo : Striscia la notizia insiste con la battaglia sul Festival di Sanremo al via domani, martedì 5 febbraio 2019, su Rai1. Infatti, nella cittadina ligure è stato avvistato Valerio Staffelli con mega tapiro al seguito. L'inviato del tg satirico di Canale 5 ha registrato nei pressi del teatro Ariston un lancio del servizio che con tutta probabilità vedremo in onda questa sera. In primo piano, come noto, il presunto conflitto di interessi del ...

Striscia la notizia : Tapiro d’oro a Morandi per colpa del Festival di Sanremo : Perché Gianni Morandi ha ricevuto il tapiro di Striscia la notizia tapiro d’oro a Gianni Morandi. Striscia la notizia ha deciso di consegnare il premio al cantante dopo la replica della Rai sul presunto conflitto di interessi di Claudio Baglioni al Festival di Sanremo. Secondo l’azienda radio-televisiva tale conflitto non sussiste per diversi motivi (qui […] L'articolo Striscia la notizia: tapiro d’oro a Morandi per colpa ...