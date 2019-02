Taekwondo | President’s Cup 2019 | Indira Fischer si ferma al primo turno tra le junior

Taekwondo - President’s Cup 2019 : Vito Dell’Aquila all’esordio stagionale - tanti gli azzurri in gara a caccia di un prestigioso risultato : Si svolgerà tra giovedì 7 e martedì 12 febbraio ad Adalia, in Turchia, la quarta edizione della President’s Cup European Region, torneo di categoria G2 che assegnerà punti importanti nel ranking mondiale. La Nazionale italiana si presenterà all’evento con un contingente molto numeroso nelle categorie Junior e Senior, mentre non ci saranno azzurri in gara tra i Cadetti. L’attenzione di tifosi e appassionati sarà concentrata ...