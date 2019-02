Speed Skating | Mondiali 2019 | Davide Ghiotto chiude sesto nei 10000 metri | Martina

LIVE Speed Skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : Davide Ghiotto per stupire nei 10000 metri - occhio a Noemi Bonazza : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 su singole distanze di Speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) sarà il giorno delle prove più lunghe nel programma di questa rassegna iridata ma anche le sfide sul chilometro non dovranno essere sottovalutate. Nei 5000 metri donne non vi saranno italiane e Martina Sablikova andrà all’assalto del bis iridato, dopo il trionfo ...

Speed Skating - Mondiali singole distanze Inzell 2019 : sesto ed ottavo posto per l’Italia nei team pursuit - David Bosa 21° sui 500 : Sono andate in scena altre quattro gare oggi ai Mondiali su singole distanze di Speed skating sull’ovale di Inzell, in Germania: i migliori piazzamenti per l’Italia sono arrivati dai team pursuit, con gli azzurri sesti e le azzurre ottave, mentre sui 500 metri David Bosa si è classificato 21°. Non c’erano azzurre al via nei 500. Nel team pursuit maschile successo dell’Olanda (Kramer, de Vries, Bosker) che vince con il ...

LIVE Speed Skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 febbraio - titoli iridati ad Herzog e a Murashov nella velocità - azzurre ottave nel team pursuit : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 su singole distanze di Speed skating. Sarà il giorno delle prove ad inseguimento a squadre con l’Italia che vorrà cercare di stupire dopo aver sfiorato il podio nel day-1 nella team sprint femminile. I team pursuit delle donne e degli uomini cercheranno di onorare al meglio la competizione ben consci della forza di selezioni molto molto qualitative. Un ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 febbraio : venerdì da non perdere con Mondiali sci - Speed Skating e biathlon : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di questo 8 febbraio. Tante carne al fuoco, o forse, al gelo quella che ci apprestiamo a gustare…Da non perdere i Mondiali di sci alpino che assegneranno le medaglie nella combinata femminile. Assente Mikaela Shiffrin tante saranno le candidate al successo e la nostra Federica Brignone vorrà provarci. Poi sarà la volta dei Mondiali sulle singole distanze di speed skating dove ...

Speed Skating - Finali Coppa del Mondo juniores Baselga di Piné 2019 : prove generali dei Mondiali di categoria : Tutto pronto a Baselga di Piné per le Finali di Coppa del Mondo junior e neo-senior di Speed skating, che si disputeranno sabato 9 e domenica 10 e che faranno da prologo ai Mondiali di categoria che si disputeranno sul medesimo ovale nel fine settimana successivo. In gara ci saranno nove azzurrini. Tra le donne saranno in gara tra le juniores Federica Maffei e Laura Peveri, mentre per la categoria neo-senior ci rappresenterà Linda Rossi, mentre ...

Speed Skating - Mondiali 2019 oggi (8 febbraio) : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara : Seconda giornate di gare nei Mondiali su singole distanze di Speed skating ad Inzell (Germania). Sarà il giorno delle prove ad inseguimento a squadre con l’Italia che vorrà cercare di stupire dopo aver sfiorato il podio nel day-1 nella team sprint femminile. La team pursuit delle donne e degli uomini cercheranno di onorare al meglio la competizione ben consci della forza di selezioni molto molto qualitative. Un po’ lo stesso discorso ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 7 febbraio : Goggia e Paris gestiscono nelle prove in discesa - Italia quarta nella team sprint dei Mondiali Speed skating. Ora il biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi giovedì 7 febbraio). Ci aspetta una giornata davvero molto ricca tra neve e ghiaccio, non ci sarà un momento di tregua per tutti gli appassionati che potranno gustarsi il meglio delle discipline Invernali dalla mattina alla serata. Si incomincerà infatti con i Mondiali di sci alpino, oggi non si sono assegnano medaglie ma sono in programma due prove cronometrate della discesa ...

LIVE Speed Skating - Mondiali 2019 in DIRETTA : 7 febbraio. Italia quarta nel Team Sprint donne. Francesca Lollobrigida undicesima nei 3000. Giovannini al via nei 5000 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2019 di Speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio ad Inzell (Germania), ne vedremo delle belle.La Nazionale Italiana di Maurizio Marchetto, purtroppo, dovrà rinunciare a una delle carte migliori del proprio mazzo. Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri in quel di PyeongChang (Corea del Sud), ancora non ha recuperato da quello ...

Speed Skating - Mondiali 2019 : Italia quarta nella team sprint femminile con un po’ di rammarico. Vittoria dell’Olanda : E’ iniziata quest’oggi l’avventura dei Mondiali su singole distanze di Speed skating ad Inzell (Germania) e le prime medaglie si stanno assegnando con grande celerità. Sull’anello di ghiaccio teutonico è andata in scena, come gara d’esordio, la team sprint femminile che vedeva le azzurre Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza al via. Una prestazione considerevole quelle del trio nostrano che ha sfiorato ...

