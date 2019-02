Spalletti | tutto in una notte | l' Inter deve iniziare un nuovo campionato

Inter - Spalletti si difende : 'Non è tutto da buttare. In ballo le nostre carriere' : L'Inter non può fallire ancora. Lo sa anche Luciano Spalletti , che prova a difendersi: 'Lecito mettere in discussione tutto, ma non è tutto da buttare', le parole del tecnico nerazzurro. Parma. ' ...

Lautaro Martinez : 'Con Spalletti tutto risolto - mio padre ha sbagliato' : MILANO - 'Il Betis Siviglia? Non ero a conoscenza di nulla. Penso sia stato il presidente del Betis a chiederlo. Ma nessuno mi ha detto niente. Ho sempre pensato all'Inter, sono molto felice qui'. ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dell’Inter e del suo rapporto con Icardi, soffermandosi anche sui suoi obiettivi a medio e lungo termine Passano i mesi e Lautaro Martinez prosegue nel suo ambientamento all’Inter, sfruttando la vicinanza di Mauro Icardi e l’appoggio di Javier Zanetti. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino non ha trovato fin qui molto spazio, ma non demorde e continua a ...

Inter - Spalletti in bilico : si gioca tutto a Parma : MILANO - La sconfitta con il Bologna modifica gli scenari in casa Inter. Fino alla partita con gli emiliani la posizione di Spalletti non aveva una scadenza a breve termine. Il club considerava ...

Inter - Spalletti : 'Conte e Marotta? Voci ridicole. Non è tutto da buttare' : MILANO - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna dopo i risultati deludenti tra Coppa Italia e Serie A : ' Come si riparte? Si fa ...

Inter - Spalletti : "Confusione? Qui tutto in ordine. Nainggolan ci tiene a far bene" : Il nostro avvenire dipende da loro, il fatto che vengano allo stadio da subito è fondamentale per dare degli insegnamenti ai grandi su come divertirsi davanti a spettacoli come il calcio". rumore - ...

Tutto facile per l’Inter - la squadra di Spalletti stacca il pass per i quarti di Coppa Italia : Benevento ko [FOTO] : 1/35 Claudio Grassi/LaPresse Claudio ...

Inter - rebus Spalletti : tutto dipende da Nainggolan : Se lo riporta all'ovile, il mondo Inter può chiudere un occhio. Altrimenti la sua parola rischia di pesare meno nei prossimi briefing di mercato. Nel nuovo corso nerazzurro Steven Zhang, diventato ...

Nainggolan prepara il ritorno : "L'amarezza romana è passata. All'Inter e a Spalletti darò tutto me stesso" : E' l'uomo in meno dell'Inter 2018-'19. O meglio: il, mancato, fin qui, valore aggiunto dell' Inter di Spalletti, prototipo di calciatore-trascinatore che sul più bello è mancato. Per dire: le sfide ...

