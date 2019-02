Sondaggio - Lega prima | ma cala dell' 1 | 4% I 5 Stelle al 25 | 4% | risale Forza Italia

Silvio Berlusconi ucciso da un Sondaggio : disastro per Forza Italia - la Lega lo scarica per sempre? : Silvio Berlusconi ha dichiarato al Corriere della Sera che la Lega compirebbe un suicidio se alle prossime elezioni nazionali decidesse di non allearsi più con Forza Italia. Il Cavaliere, che ieri era ...

Matteo Salvini - il Sondaggio della Lega : 'Da soli al 32 per cento - con Forza Italia al 25' : Non ci sarà il rilancio dell'alleanza tra Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Nonostante il revival per le elezioni in Abruzzo e nonostante gli appelli del leader di Forza Italia il ...

Sondaggio Fabrizio Masia - frena la Lega e crolla il M5s : attenzione a Pd e Forza Italia : Per la prima volta il governo perde quasi un punto percentuale nelle intenzioni di voto. Punto che viene invece guadagnato dalle opposizioni. A svelare i dati mai visti prima d'ora è Fabrizio Masia in diretta ad Agorà su Raitre. Nel Sondaggio eseguito per la trasmissione emerge che nell'ultima setti

Sondaggio Swg per Mentana - la Lega fa il vuoto in una sola settimana : M5s all'inferno : L'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana certifica il ribaltone nei rapporti di forza tra i due partiti della maggioranza. La Lega è oggi al 33,8%, con un guadagno clamoroso di 1,2 punti percentuali in una sola settimana. Quella, guarda caso, dello scontro deflagrato sulla Tav, un tema

Sondaggio Youtrend - la supermedia : cresce ancora la Lega e cala il Movimento 5 stelle : Nell'ultima settimana la Lega di Matteo Salvini è cresciuta ancora. Ha preso quasi mezzo punto attestandosi al 32 per cento (+0,4) mentre il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio cala ancora, perde lo 0,3 per cento e scende dunque al 25. È quanto emerge dalla supermedia dei sondaggi di Youtrend illust

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini passa all'incasso : Sea Watch e giudici - Lega in orbita : Sea Watch, la linea dura sui porti chiusi, l'incombente autorizzazione a procedere dopo la richiesta da parte dei giudici di rinvio a giudizio per sequestro di persona nel caso Diciotti. E Matteo Salvini passa all'incasso. E che incasso: il Sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7 condotto da En

Sondaggio Mentana - sentenza da brividi su Salvini e Berlusconi : brusco stop per Lega e Forza Italia : Non è bastato a Matteo Salvini andare in conferenza stampa col cartello senza reddito di cittadinanza . La Lega paga il 'sì' all'obolo dei 5 Stelle ai fannulloni. Solo così si spiega lo 0,7% lasciato ...

Luigi Di Maio - Sondaggio Pagnoncelli : M5s in caduta libera - la Lega al massimo storico. Numeri sconcertanti : La Lega al massimo storico, il Movimento 5 Stelle in caduta libera. Il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, in chiave elezioni europee, certifica la crisi di Luigi Di Maio. La campagna elettorale per l'Europarlamento esalta la compattezza tematica del partito di Matteo Salvini,

Sondaggio Tecnè per Tgcom24 : crescono Fi e Pd | Lega in calo | "Italexit"? Gli italiani la escludono : Se le elezioni si svolgessero oggi gli elettori si pronuncerebbero così: l'Unione europea non piace ma non vogliono abbandonare Bruxelles

Sondaggio Antonio Noto - improvviso crollo della Lega : il campanello d'allarme per Matteo Salvini - dove sbaglia : campanello d'allarme per Matteo Salvini . Il sondaggi o di Antonio Noto per #Cartabianca di Bianca Berlinguer segna l'improvvisa battuta d'arresto della Lega , che perde 2 punti secchi e cala così al ...

Lega primo partito d'Europa Europee 2019 - ecco il Sondaggio : La Lega potrebbe avere il maggior numero di deputati all'Europarlamento dopo le prossime elezioni Europee in programma a fine maggio. Secondo le proiezioni rese note dagli analisti di Europe Elects se si andasse oggi a votare in Europa, la Lega sarebbe il partito con il maggior numero di eletti, superando persino la Cdu di Angela Merkel. Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Europe Elects : se si votasse oggi la Lega sarebbe il partito con più europarlamentari a Strasburgo : La Lega vola nei sondaggi italiani. che danno il partito di Salvini ben al di sopra del 30% e ormai addirittura più vicino al 35%. Peccato (per Salvini) che si sia votato poco meno di un anno fa... Ma a maggio arrivano le Europee e il sito "Europe Elects", che aggrega le rilevazioni effettuate in tu