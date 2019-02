Solo costi | zero benefici

Rischio idrogeologico in Costiera amalfitana - “Solo interventi per emergenze. Con incendi e abusivismo più insicurezza” : “Il Rischio idrogeologico in Costiera amalfitana è elevato, soprattutto a seguito degli ultimi incendi che hanno indebolito il territorio. Dal 2017 a oggi si è fatto davvero poco: interventi per tamponare situazioni di emergenza mettendo in sicurezza le zone prossime ai centri abitati ma niente di incisivo in alta montagna”. A mettere in evidenza la fragilità del territorio che sovrasta Comuni come Positano è Giuseppe Coppola, ...