Sisma Catania | sfollato chiede a Baglioni di “dare voce a Sanremo ai terremotati

Decreto sospensione tributi Sisma Catania 2018 : Firmato, oggi, il Decreto sulla sospensione dei tributi per i comuni colpiti dal terremoto il 26 dicembre 2018. Di seguito le dichiarazioni del Sottosegretario Alessio Villarosa. “Lo avevo già anticipato una decina di giorni fa, oggi posso confermarlo. Il Ministro Tria ha firmato il Decreto che sospenderà il versamento dei tributi fino al 30 settembre 2019 nei comuni colpiti dal terremoto del 26 dicembre 2018 in provincia di Catania. Mi ...

Etna - Terremoto Catania : a 3 settimane dal Sisma l’80% dei sopralluoghi nell’edilizia privata : 1/7 ...

Terremoto Catania : 120 militari dell’Esercito nelle aree colpite dal Sisma : Centoventi militari dell’Esercito affiancheranno le forze dell’ordine nei paesi del Catanese colpiti dal Terremoto il 26 dicembre scorso: forniranno supporto per garantire la massima sicurezza alla popolazione che è stata costretta ad abbandonare, a causa dell’inagibilità, la propria casa. L’annuncio è stato dato dal prefetto Claudio Sammartino, in Prefettura a Catania. L'articolo Terremoto Catania: 120 militari ...

Terremoto e maltempo - Enpa a Catania contro Sisma e gelo : i volontari assistono 178 animali : Sono 178 gli animali assistiti dall’Enpa nelle zone del Catanese colpite prima dal Terremoto, poi dalla forte ondata di maltempo. L’intervento dei volontari è iniziato nelle ore immediatamente successive al sisma, continua anche oggi e proseguirà fino a quando l’emergenza non sarà superata. Ad essere colpiti non sono soltanto i cani di proprietà – per 23 di loro i volontari hanno dovuto trovare uno stallo – ma, anche e soprattutto, i ...

Turismo - terremoto Catania : pesa l’effetto del Sisma - calo di presenze : Il Turismo ha subito un duro colpo in Sicilia, in particolare nel Catanese, area colpita dal terremoto nella notte di Santo Stefano. Le cancellazioni hanno determinato una flessione di oltre il 50% nelle aree colpite direttamente dal sisma e di quasi il 30% nelle altre zone etnee. Molti turisti sono partiti la stessa notte del terremoto, altri hanno cancellato le prenotazioni fino al punto di annullare il cenone di Capodanno e la permanenza ...

Sisma Catania : il governo stanzia 10 milioni e dichiara lo stato d'emergenza : "Avevamo promesso che in Consiglio dei ministri avremmo varato lo stato di emergenza e così è stato. Sono stati stanziati i primi dieci milioni di euro per l'emergenza". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook, insieme al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo aver ricordato di aver visitato i luoghi colpiti dall'eruzione dell'Etna nella zona del catanese. ...

Sisma Catania - 10 milioni per 9 comuni colpiti - Conte : “Dal governo risposta immediata” : Il Consiglio dei ministri di questa sera ha dichiarato lo stato d'emergenza per 12 mesi per i 9 comuni colpiti dal Sisma di Santo Stefano. Il presidente del Consiglio: "Il governo ha dato risposta immediata per Catania: stanziati 10 milioni per le prime attività di soccorso. Siamo vicini, in modo concreto, alle comunità colpite dal terremoto".Continua a leggere

Sisma Catania - Bertolaso a Di Maio : “Si tolga la maglia con logo della Protezione Civile” : L'ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso ha criticato il vicepremier Luigi Di Maio, tramite una lettera aperta sul Corriere della Sera: "A prescindere dal fatto che spero si stiano anche pre-occupando dei possibili scenari futuri del complesso sistema geologico del Mezzogiorno d’Italia, da inventore di quel logo chiedo al signor Di Maio di togliersi subito quella maglia, per favore!! Capisco che deve cercare di scimmiottare il suo ...

Terremoto Catania - albergatori : numerose disdette dopo il Sisma : Il Terremoto magnitudo 4.9 del 26 dicembre sull’Etna ha avuto un “impatto clamorosamente alto” sulle strutture ricettive del Catanese, dal punto di vista economico. Per fine anno si teme “un disastro per le numerose disdette che arrivano copiose“: l’allarme è stato lanciato dal presidente degli albergatori siciliani, Nico Torrisi. “L’Etna è un brand attrattivo mondiale e la gente viene per vedere ...

Terremoto a Catania - per i geologi il Sisma è di origine vulcanica : L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato che l'ipocentro del sisma, avvenuto a Catania, era posto a 1 km di profondità e l'epicentro era vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. Secondo Francesco Peduto, il Presidente del Consiglio Nazionale dei geologi, la scossa di magnitudo 4.8 è stata così forte perchè di origine vulcanica e ciò sarebbe anche dimostrato dal fatto che l'ipocentro era localizzato ad 1 km di ...

Etna - terremoto Catania : “Il Sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Sisma Catania - Salvini : la situazione dell'Etna è sotto controllo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Nel momento drammatico, gli esperti che stanno seguendo l'evolversi degli episodi sull'Etna ci dicono che la situazione sotto controllo: mi auguro che i cittadini catanesi ...

Sisma a Catania : 28 feriti - chiusa l’A18. «Noi - vivi per miracolo» | : Danni nell’area tra Zafferana, Santa Venerina e Acireale. Chiuso un tratto dell’autostrada Catania-Messina

Sisma 4.8 - paura a Catania. Crolli e feriti - 600 sfollati : AdnKronos, - paura nella notte in provincia di Catania. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata avvertita alle 3,19 nell'area a nord della città. Si registrano Crolli e feriti lievi. Secondo ...