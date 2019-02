Sindacati in piazza contro la manovra

'Futuro al lavoro' - Sindacati in piazza : "Il governo non può essere autoreferenziale perché l'economia sta andando male e un governo del cambiamento non può cambiare il paese in peggio. Si confronti con i sindacati, noi siamo pronti a fare ...

Sindacati in piazza a Roma : "Il governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

Oggi i Sindacati scendono in piazza a Roma : "Il governo cambi la politica economica" : Landini (Cgil): "Di Maio incontra i gilet gialli ma non noi". La replica del vicepremier: "Assurdo che protestino ora contro quota 100 e non lo fecero contro la legge Fornero"

Roma - Sindacati in piazza : 'Il governo cambi la politica economica' : Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza a Roma per una manifestazione nazionale con lo slogan "Futuro al lavoro", per chiedere al governo di cambiare la politica economica. "Singolare che Luigi Di Maio incontri i gilet gialli ma non i sindacati italiani", dice il segretario della Cgil Maurizio Landini. Il vicepremier replica: "E' assurdo che vadano in ...

Pensioni - lavoro e investimenti pubblici : Sindacati (uniti) in piazza contro il Governo : Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza insieme dopo 6 anni di fratture e incomprensioni. Ospite inatteso anche ospite inatteso...

Sindacati sabato in piazza contro il governo. Landini : "Se non ci ascoltano - non ci fermeremo" : Domani, 9 febbraio, i Sindacati saranno in piazza per chiedere al governo un confronto sulle scelte da prendere in merito ai temi occupazionali. Lo slogan è #Futuroallavoro e Maurizio Landini promette: "Se il governo continua a non ascoltarci, non è che ci fermiamo il 9". Il segretario generale della Cgil chiama a raccolta ricordando che il "nostro interlocutore è il presidente del Consiglio Conte" e che "ad oggi ci sono ...

Di Maio sui Sindacati : "Andranno in piazza? Possono farlo - ma non li ho visti protestare per la legge Fornero" : Da una parte, in programma, sabato prossimo, a Roma, la manifestazione sindacale di Cgil, Cisl e Uil. Dall'altra la risposta del vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. E, forse, una polemica.Intervsitato in queste ore a Uno Mattina, lo storico programma di Raiuno, in onda tutti i giorni, condotto da Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, il capo politico del Movimento 5 Stelle ha risposto così alla domanda sull'evento ...

Ambientalisti contro Sindacati e Confindustria : "Il pianeta è a rischio e loro scendono in piazza per il petrolio" : "Gli scienziati avvertono: i cambiamenti climatici prodotti dall'impiego di idrocarburi stanno distruggendo il pianeta. Intanto, però, il 9 febbraio Confindustria e le categorie di settore dei sindacati confederali manifesteranno per l'economia fossile, per il 'business as usual' in difesa di un modello di sviluppo insostenibile. Una battaglia di retroguardia che fa male alla stessa economia del paese". La manifestazione di Cgil, Cisl e ...

Edilizia - i Sindacati scendono in piazza : 'Crisi da dieci anni - sbloccare le opere' : Rilancio immediato dell'Edilizia. E, per far capire la gravità del problema, i sindacati organizzano quattro giornate di protesta in Sardegna. Con altrettanti sit-in davanti alle prefetture e ...

Concorso polizia - in piazza gli esclusi dal dl semplificazioni. Gabrielli 'Seguita la volontà dei Sindacati' : 'Cambiare le regole in corsa mentre la partita si sta ancora giocando. Una cosa mai vista nella storia dei concorsi della Repubblica'. L'allievo agente Angelo parla a nome dei 14mila aspiranti ...

Sindacati in piazza il 9 febbraio contro il Governo grillino : I Sindacati manifesteranno contro il Governo grillino. “La manifestazione del 9 febbraio contro la Manovra è confermata”. Lo ha precisato

Treofan : Sindacati - sito Battipaglia a rischio - il 19 gennaio in piazza : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - A Battipaglia sabato si svolgerà una grande manifestazione dei lavoratori dello stabilimento della Treofan organizzata dai sindacati di categoria Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil. "Forte", sottolineano i sindacati in una nota congiunta, "sarà la partecipazione a cui a

Manovra : il 9 febbraio la protesta dei Sindacati in piazza : Cgil Cisl e Uil scenderanno in piazza contro la Manovra del governo sabato 9 febbraio a Roma. 'Cgil, Cisl, Uil - si legge in una nota - valutano positivamente il percorso di mobilitazione svoltosi ...

Sindacati contro la manovra - in piazza il 9 febbraio : Sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma . La mobilitazione è indetta da Cgil, Cisl e Uil contro la manovra e per sollecitare un confronto serio e di merito con il governo. La legge di bilancio ...